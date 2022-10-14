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【Sony助聽器】Sony推首款非處方助聽器　電池續航力可達70小時

科技 12:00 2022/10/14

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Sony指出，CRE-C10是市場上最小的OTC助聽器之一，電池續航力長達70小時，定價為1,000美元（約7,800港元）。（Sony）

Sony除生產電視、耳機及遊戲機等娛樂電子產品外，亦開始涉足醫療輔助領域。Sony宣布與助聽器製造商WS Audiology合作，推出首款非處方（OTC）助聽器，配備「聽力控制」（Hearing Control）應用程式，電池續航力更長達70小時。

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Sony表示，該助聽器有CRE-C10及CRE-E10兩種型號，都是為輕度至中度聽力受損人士的日常使用而設計。助聽器採用Sony的「聽力控制」應用程式，該程式會指導用戶進行設置，並允許用戶對音量控制等進行個性化設定。

Sony指出，CRE-C10是市場上最小的OTC助聽器之一，電池續航力長達70小時，定價為1,000美元（約7,800港元），將於10月在Amazon和Best Buy發售。

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CRE-E10兼容藍牙   iOS系統適用

至於CRE-E10則由可充電電池供電，每次充電後可使用26小時，而且兼容藍牙，讓用戶連接到其他設備收聽串流音樂，但就只適用於iOS系統。該產品定價為1,300美元（約10,200港元），預計率先於今年冬季的Sony官方網站發售。

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責任編輯：陳卓賢

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