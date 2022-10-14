【數據點睇】中國物價水平創2020年4月最高 9月CPI上漲2.8%

國家統計局周五（14日）公布9月全國物價狀況，居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.8%，比上月擴大0.3個百分點，創2020年4月以來最高，惟略低於市場預期；按月計，9月CPI由上月下降0.1%，轉為上升0.3%，主要因食品價格上升。

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繼續看月度變化，食品價格上漲1.9%，漲幅比上月擴大1.4個百分點，影響CPI上漲約0.35個百分點。其中，受高溫少雨天氣影響，鮮菜價格上漲6.8%，漲幅比上月擴大4.8個百分點，影響CPI上漲約0.14個百分點，佔CPI環比總漲幅四成多。而非食品價格由上月下降0.3%轉為持平，服務價格由上月持平轉為下降0.1%，主要因暑期結束及疫情散發影響，跨區域出行減少，飛機票、賓館住宿和旅行社收費價格分別下降9.9%、2.9%和1.3%。

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同期，工業生產者出廠價格指數（PPI）按年漲0.9%，比上月回落1.4個百分點；按月計，PPI下降0.1%，比上月收窄1.1個百分點。當局解釋，9月國際原油國際原油等大宗商品價格繼續下降，國內部分行業需求回升，工業品價格走勢整體下行，但下行態勢趨緩。

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撰文：林衛