▲ 【騰訊700】「中國巴菲特」段永平趁5年低位撈騰訊 騰訊近兩日再加回購力度

騰訊 （00700） 本周跌至5年低位，近一年間屢次在社交平台宣稱撈底的中國知名投資者、步步高創辦人段永平，最新再次宣布入股騰訊ADR。段永平在香港時間周四（13日）早上稱，已在美股市場買入10萬股騰訊ADR（美：TCEHY），每股32.05美元，涉資約320.5萬美元（約2,515萬港元）。

綜合社交平台資料，具「中國巴菲特」之稱的段永平早在2021年8月，已經在社交平台討論入股騰訊ADR，當時騰訊股價仍處400港元出頭。段永平在今年2月、3月、4月、8月也曾公開表示加倉騰訊。

段永平不時強調，其持有騰訊的倉位不高，原因是未能看透騰訊未來現金流。

段永平在投資社交平台相當活躍，除了討論騰訊以外，段永平近兩日也曾表示，考慮買入茅台（滬：600519）和承造蘋果（美：AAPL）認沽期權短倉（short put）。他放話稱：

剛剛發現還有點人民幣閒錢，就買了茅台。長期來說，比方在銀行裡合算的概率比較大。

騰訊本周低位見246.2元，騰訊在周三起也加碼回購力度，從兩個月日均買約3.5億元，在過去兩個交易日加碼至6億元。

騰訊今日隨港股反彈，最新升3%，報254.2元。

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編輯：麥德銘