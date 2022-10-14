【烏克蘭戰爭】俄下令赫爾松平民撤離 恐成新前線

烏克蘭軍隊持續向東部及南部推進，希望收復更多被俄羅斯宣布吞併地區。俄羅斯政府日前宣布，將協助南部重鎮赫爾松的民眾撤離至俄羅斯其他地區。外國媒體估計，俄國今次舉動或暗示赫爾松市將成為俄烏戰爭最新前線。

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俄羅斯委派的赫爾松地區（Kherson）領袖沙爾多（Vladimir Saldo）周四（13日）公開請求總統普京（Vladimir Putin），希望對方提供援助，幫助當地民眾離開，並聲稱是烏軍導致赫爾松地區人民死亡。

副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）同日亦宣布，赫爾松市任何想離開的民眾均會獲得幫忙，政府決定組織援助，協助赫爾松市民眾撤離至俄羅斯其他地區。俄羅斯早前確認公投結果，把烏克蘭4個地區納入領土，當中包括赫爾松。

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赫爾松市為俄烏戰爭以來，首個陷入俄軍控制的烏克蘭大城市，加上當地同為戰略要點，因此收復當地對烏國兼具象徵及戰略意義。烏國官員透露，希望在聖誕節時烏軍將抵達赫爾松市。烏軍周三（12日）宣稱，重奪赫爾松地區東北部5個定居點。

英國情報單位指出，俄軍自10月初在赫爾松北部後撤近20公里後，有可能嘗試整合新戰爭前線地區，把重心放在赫爾松市以東北的小村落Mylove。

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責任編輯：吳漢培