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【軍事科技】微軟HoloLens MR眼鏡問題多多？　美軍使用後感不適

科技 11:00 2022/10/14

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美國陸軍對HoloLens的接受程度仍然很低，有士兵反映HoloLens體積過大但視野有限。（Microsoft）

微軟（Microsoft）為美國陸軍設計了一款HoloLens MR眼鏡，可為士兵提供戰場訊息和夜視功能。但根據《彭博社》引述的報告，這款眼鏡的「綜合視覺增強系統」（IVAS）在測試時出現問題，令士兵使用期間出現噁心的感覺，更會帶來頭痛及眼睛疲勞。

【軍事科技】外媒：俄羅斯建反衛星武器系統　可使間諜衛星「失明」

微軟表示，美軍早前為HoloLens進行測試，該測試是的目的是透過HoloLens幫助陸軍收集真實世界的反饋，並協助微軟完善定制的HoloLens裝備。

但該測試的6項標準中，HoloLens有4項是無法達標。美國國防部作戰測試和評估主任Nickolas Guertin亦指出，HoloLens的基本功能出現太多故障。

【無人機】烏克蘭籲國民捐贈無人機　組智能空軍遙距監察俄軍

顯示屏亮度過高   增加士兵作戰風險

此外，美國陸軍對它的接受程度仍然很低，有士兵反映HoloLens體積過大但視野有限，而且當戴上HoloLens後，即使身處很遠的距離，其他人也能清楚看到該眼鏡的顯示屏在發光，作戰時或會對士兵安全造成風險。

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責任編輯：陳卓賢

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