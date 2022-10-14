▲ 【TWTR】Twitter文件揭馬斯克正受聯邦政府調查

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克 （Elon Musk）一度宣布放棄收購Twitter （美：TWTR），Twitter繼而提告，據外電引述最新Twitter發布的法庭文件，揭發馬斯克在該項涉資440億美元的交易中，正接受美國聯邦當局的調查，涉及美國證交會（SEC）、聯邦貿易委員會 （FTC），但未知詳細調查範圍，要求馬斯克一方提供更多資料文件。

Twitter提交上述法律文件的日期，正好是馬斯克宣布重啟收購交易當日。隨馬斯克再次轉軚，法庭已暫停處理該訴訟。

馬斯克代表律師Alex Spiro回應外電指，Twitter最新法律文件屬誤導。Twitter、SEC和FTC都未回應事件。

【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略

相關文章：

【TWTR】為馬斯克收購Twitter提供貸款 料致大摩等投行合共損失5億美元

【TWTR】馬斯克大逆轉重啟收購Twitter有春江鴨？ 激進投資者連月狂買40億元、即賺近5成

【TWTR】馬斯克開庭前兩周同意重啟440億美元收購Twitter 預告要創造新App「X」、成變奏版微信？（第二版）

編輯：麥德銘