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【TWTR】Twitter文件揭馬斯克正受聯邦政府調查

股市 10:31 2022/10/14

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【TWTR】Twitter文件揭馬斯克正受聯邦政府調查

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克 （Elon Musk）一度宣布放棄收購Twitter （美：TWTR），Twitter繼而提告，據外電引述最新Twitter發布的法庭文件，揭發馬斯克在該項涉資440億美元的交易中，正接受美國聯邦當局的調查，涉及美國證交會（SEC）、聯邦貿易委員會 （FTC），但未知詳細調查範圍，要求馬斯克一方提供更多資料文件。

Twitter提交上述法律文件的日期，正好是馬斯克宣布重啟收購交易當日。隨馬斯克再次轉軚，法庭已暫停處理該訴訟。

馬斯克代表律師Alex Spiro回應外電指，Twitter最新法律文件屬誤導。Twitter、SEC和FTC都未回應事件。

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編輯：麥德銘

美股 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter

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