【中國經濟】人行行長易綱：推動「保交樓」專項借款加快落地使用　將加大貨幣政策實施力度

▲ 人行行長易綱：推動「保交樓」專項借款加快落地使用 將加大貨幣政策實施力度

人民銀行行長易綱出席二十國集團財長和央行行長會議時表示，中國物價水平基本穩定，人民銀行將加大穩健貨幣政策實施力度，為實體經濟提供更有力支持，重點發力支持基礎設施建設，支持金融機構發放製造業等重點領域設備更新改造貸款，同時推動「保交樓」專項借款加快落地使用，促進房地產市場平穩健康發展。

易綱又指，對G20債務處置共同框架的落實進展表示歡迎，中方將繼續與各方共同做好落實工作，私人部門債權人應按可比方式參與，並歡迎IMF關於在支付領域建立新的全球公共基礎設施、增強國際貨幣體系韌性的提議。

另外，G20財長和央行行長會議提到，受疫情、通脹、地緣局勢以及能源和糧食價格上漲等系列因素影響，全球經濟復甦持續放緩，風險進一步上升。各方同意加強政策協調和溝通，提高財政應對措施的靈活性和精準度，加強對綠色和數字等領域的支持，妥善把握貨幣政策節奏、穩定通脹預期，合作維護金融穩定，防範溢出效應，推動全球經濟共同實現強勁復甦。

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編輯：袁諾曦