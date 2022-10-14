【港股夜期+北水】恒指夜期跌40點　北水連續2日錄超過50億元淨流入　大手買騰訊及藥明生物（不斷更新）

北水今日錄得超過50.4億元，連續兩個交易日錄得逾50億元淨流入，為今年6月14日以來首次。騰訊 （00700） 及藥明生物 （02269） 分別錄得11.4億元及11億元淨流入，美團 （03690） 亦見有4.4億元淨流入；淨流出方面，恒生國指ETF （02828） 及新東方在綫 （01797） 分別有2.4億元及0.9億元淨流出。

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恒指收升198點 港交所倒插5%

美股昨日上演大奇蹟日，帶動港股連跌六日後終見反彈。恒指午後一度升639點，曾高見17028點。可是，升勢未能持續，恒指最後收升198點，報16587點，成交額1,019億元，未能企穩萬七關。

股份方面，藥明生物 （02269） 升8.6%，而港交所 （00388） 則急挫4.6%。另外，英國政府傳財政預算有讓步空間，刺激英鎊急升2%，滙豐 （00005） 彈高近半成。不過，恒指全周仍累跌1152點，或6.5%，科指更累跌9.4%。

財經日誌及焦點股份：

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即市走勢︰

【17：50】恒指夜期跌40點，報16560點。

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【16：10】恒指最後收升198點，報16587點，成交額1,019億元，未能企穩一萬七關。藥明生物 （02269） 升8.6%，滙豐 （00005） 彈高4.7%。而港交所 （00388） 急挫4.6%。

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【16：00】恒指U盤前升205點，報16594點。

【15：47】恒指尾市升幅收窄至172點，報16563點。港交所 （00388） 急挫半成，報245.4元。

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【15：33】港交所跌勢甚急，現跌4%，報247.8元。

【15：17】恒指升幅回落至303點，報16692點。

【15：14】港交所 （00388） 一度低見248.8元，失守250關，現跌3.1%，報250.4元。

【15：03】內房股旭輝 （00884） 升11.5%，報0.58元，成交額錄1.1億元；旗下物管股旭輝永升 （01995） 大彈25%，報2.45元，成交額暫錄1.2億元。

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【14：43】港交所 （00388） 倒跌2.5%，報252.2元，創近兩年半低，成交額達19.5億元。摩根士丹利預計港交所今年第三季日均交易量將按季下跌25%，拖累收入按年及按季分別下跌22%及2%，並相信其股價於60日內將下跌，料發生機會率為70%至80%，予「與大市同步」評級，目標價252元，相當於預測明年市盈率28倍。

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【14：05】恒指一度升639點，高見17028點後回吐，現升413點，報16801點。

【13：51】佐丹奴 （00709） 午後升14.7%，報1.48元。

【13：25】恒指一度高見17019點，升630點，收復一萬七關。

【13：23】恒指升603點，報16993點，科指彈4.6%，ATM齊升近半成。藥明生物 （02269） 升14.4%。

【13：04】港股午後初段升564點，報16957點。

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【12：00】恒指半日彈553點，報16942點，成交額為601億元。滙豐 （00005） 升6.5%，報41.25元。藥明生物 （02269） 升10.4%。

【11：43】藥明生物 （02269） 繼續走高，現升11%，報52.3元。

【11：14】ATM繼續走高，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均升近4%。

【11：05】 比亞迪 （01211） 升3.2%，報197.7元。比亞迪宣布， 全球首款超級混動轎車 秦PLUS 累計銷量突破40萬輛 。比亞迪秦PLUS 系列擁有DM-i、EV 兩款車型。其中，秦PLUS DM-i 於2021年3月上市，補貼後發售價區間為10.58至14.58萬元，提供純電續航55km和120km兩種版本。

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【10：51】CXO股走強，藥明生物 （02269） 升7.5%，藥明康德 （02359） 、泰格醫藥 （03347） 、康龍化成 （03759） 亦升近一成。

【10：33】騰訊 （00700） 升3.3%，阿里巴巴 （09988） 升3.2%，美團 （03690） 升3.4%，網易 （09999） 升3%。快手 （01024） 升3.8%。

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【10：24】生物科技股走高，榮昌生物 （09995） 、雲頂新耀 （01951） 、康方生物 （09926） 、亞盛醫藥 （06855） 彈高1成。半新股艾美疫苗 （06660） 反彈22.9%，報20.6元。

【10：06】恒指一度高見16915點，升527點。中升 （00881） 、中生製藥 （01177） 、藥明生物 （02269） 升逾6%。

【10：04】恒生科指反彈3%，報3255點，攜程 （09961） 升5.1%，萬國數據 （09698） 升4.9%，眾安在綫 （06060） 升4.7%。然而，理想汽車 （02015） 成唯一下跌的科指成分股，現跌0.3%，報79.4元。

【09：59】大平洋航運 （02343） 插10.5%，報2.31元，曾一度低見2.2元，創八個月低。大平洋航運公布，第三季度小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入分別為23,620美元及26,640美元，較2022年上半年分別減少10%及21%，較2021年同期分別減少3%及27%。

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【09：50】恒指升410點，報16797點。友邦 （01299） 升4.5%，報69.65元。

【09：47】內房股趁勢回升，碧桂園 （02007） 及碧桂園服務升逾半成，龍湖 （00960） 升3.8%，旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 升6%至9%。

【09：40】據本地傳媒專欄指，《施政報告》一定不會放寬至「0+0」。不過，航空股國泰 （00293） 仍升1.2%，報7.88元。東瀛遊 （06882） 升2.3%。本地零售股莎莎 （00178） 升1.8%，周大福 （01929） 升2%。

【09：32】恒指開市初段升332點，報16722點。

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【09：20】恒指開市升282點，報16671點，滙豐 （00005） 彈半成，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 均升近2%。

【09：16】恒指期貨升196點，報16604點。

【08：42】金利豐金融 （01031） 宣布短暫停牌，以待根據聯交所證券上市規則第13.09 （2）條項下公司內幕消息的公佈及根據證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購及合併守則的公佈。

【08：42】迅銷 （06288） 復牌。

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【08：20】恒指黑期現升234點，報16601點。

【08：04】【新股IPO】潤歌互動2422下限0.64元定價 一手中籤率為50%（附分配結果連結）

【07：45】英國政府傳財政預算有讓步空間，刺激英鎊急升2%，滙豐 （00005） ADR升6.6%，折算約41.32港元。美團 （03690） 和騰訊 （00700） ADR分別升0.8%及0.3%。

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【0730】美股上演大奇蹟日，道指低位反彈1507點，高見30168點，最後收市升827點或2.8%，收報30038點；標指升2.6%，收報3669點；納指升2.2%，收報10649點。

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編輯：姚卓然