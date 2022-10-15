【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】 摩洛哥女性肥是美 回沙漠順道遊髮夾灣

這個暑假回到香港小休後，有點捨不得香港的美食，如此，但都要回摩洛哥了。

這次乘飛機回摩洛哥，已不像近三年的疫情般，飛機乘客十隻手指也數得到。今次滿載乘客，在多哈國機場轉機時，已不是水靜河飛的現象。

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經過17個小時機程，終於到達馬拉喀叶機場，在安檢時，遇上一件趣事，事原提取行李後，需要經過X光機檢查，而負責安檢的女職員說要查看其中一件行李，在打開行李期間不段用說「Masque」，真係雞同鴨講，因為她在說法語，在估吓估吓，問她是否「MASK面膜」，哈哈…. 原來她從X光機看見疑似面膜的物體，她看了幾件物品，又再重覆說「Masque」! 我只能回應說不知道，她無奈放我走。貪靚的女人任何國家都存在。

未步出機場，急不及待除下口罩了，呼吸新鮮空氣。

這次和穆罕默德在馬拉喀叶逗留三天，順道在德吉瑪廣場遊覽，發現德吉瑪廣場遊客滿貫，但面孔普遍仍是歐美客為主。

隨後開車回沙漠途中在歐薩薩住宿一晚，順道在玫瑰谷的商店購買玫瑰花瓣製造的產品，我們選購了一支噴霧。

歐薩薩有一個髮夾灣特別的景點，又稱羊腸灣，在多個彎曲向山而上的道路，這回轉到頭有點頭暈，我倆下車在一個無遮無擋的觀景台，穆罕默德永遠不怕高的，站近山邊影相，我就害怕得站在老遠，他看着我永遠大笑…。最後依山而行，到另一個安全位置影相。

這晚回到沙漠已近九時了，他的家人看着我非常高興，媽媽更熱情擁抱着我不放，最後更拉着我入屋，綿綿不絕說話(我聽不懂!!)，穆罕默德翻譯說：媽媽話你胖了，好看了…..。

我即時回應穆罕默德，這身材在香港來說叫「肥」，不好看呀! 和你一起體重上漲十多磅了。

可惜他說，這是摩洛哥，若遇上沙塵暴一定吹走妳，現在比之前更好看……。

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