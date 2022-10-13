【商湯20】商湯與國家電投中央研究院簽署戰略合作協議

商湯（00020）與國家電投中央研究院簽署戰略合作協議，基於雲計算、大數據、人工智能等產品，以及雙方的資源優勢，共同推動能源電力行業的數字化轉型發展。根據協議，國家電投中央研究院將依託商湯的AI訓練平台能力，打造適合發電行業的人工智能基礎能力訓練平台，推動電廠分布式場景的智能化應用，推進「雲邊端協同」場景落地。雙方還將共同探索智慧電廠場景，解決電廠智能化生產經營和管理運維中的瓶頸。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

此外，雙方未來將會共同升級基於人工智能技術的智慧虛擬電廠系統。系統可通過人工智能技術精準預測各類聚合用戶的能源供給及需求的趨勢，並自動生成智能調度營運、輔助決策等策略，提升虛擬電廠營運效率。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正