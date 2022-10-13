【旅遊保險】調查：旅遊保險新冠肺炎保障差異大 醫療保障賠償金額相差9倍 3間公司要求先接種疫苗

保險比較平台10Life研究市場上17份旅遊保險，發現有關新冠肺炎保障差異明顯，醫療保障賠償金額可相差9倍，而最少3間保險公司要求須接種疫苗，才獲得有關保障。

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自香港政府公佈「0+3」措施後，港人外遊人數逐步增加，旅遊保險資訊瀏覽量以倍數式增長。然而，全球新冠肺炎疫情仍然反覆，消費者在購買旅遊保險時要留意的事項有別於疫情前。

10Life研究部比較香港17款就新冠肺炎提供多項保障的旅遊保險，並進行新冠肺炎保障評分，評分項目涵蓋5個保障項目，包括醫療保障、取消行程、縮減行程、住院現金及送返保障；而由於外遊染疫或牽涉潛在大額醫療開支，因此醫療保障佔比達60%。在17款旅遊保險產品當中，評分差距介乎3.6分至9.2分，反映保障存在明顯差異。當中，前4名得分都在8.5分或以上，醫療保障金額較高達180萬港或以上。

滙豐旅遊萬全保計劃亞洲標準計劃醫療保障金額為500萬元，而最低的產品僅50萬元，兩者相差9倍。17款產品均以實報實銷的方式，賠償受保人因在當地感染新冠肺炎而引起的住院開支，而有關住院屬於醫療需要。同時，大多數產品都設有「住院現金」。以富衛旅遊保險A計劃為例，每日賠償金額為1,000元，上限為14,000元，屬眾多產品中最高。

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若果因染上新冠肺炎而病重，最終需要取消旅程，大部份保險公司會賠償旅遊費用，包括往後的酒店費及機票費用，但前提是有關開支未能退款。就取消旅程、縮減行程及送返保障比較，可參考10Life研究文章。

10Life亦呼籲投保人留意，如想獲得新冠肺炎保障，個別保險公司有接種疫苗要求。以去日本旅遊為例，富衛旅遊保險A計劃、豐隆單次旅遊保險鑽石計劃及保誠精選「旅遊樂」列明，受保人須接種新冠疫苗才獲得新冠肺炎保障，而保誠有關計劃指出如因健康理由不適合接種疫苗而獲發俗稱「免針紙」的豁免證明書，亦不能獲得新冠肺炎保障。

消費者購買旅遊保險前宜多作比較

10Life聯合創辦人及精算師倫凱恩表示：「香港人外出旅遊需求殷切，不少保險公司乘勢宣傳旅遊保險，並特別列明新冠肺炎引致的指明風險屬受保之列。」她續稱：「惟消費者購買旅遊保險時，不宜只留意產品保費，也須了解條款及保障範圍，特別是新冠疫苗要求，以及確診新冠肺炎的醫療保障賠償，金額可以相差甚遠。消費者宜多比較旅遊保險保障項目，挑選合適自己的旅遊保險，避免風險出現時才發覺旅遊保險保障不足。」

附表：比較旅遊保險新冠肺炎保障評分及保費

產品 新冠肺炎保障評分 受保人是否需要接種疫苗？ 一名成人保費 醫療保障 海外住院現金 中銀集團

環宇智選旅遊保障計劃

鑽石計劃 9.2 不需要 224元 200萬元 每日800元

上限12,000元 滙豐

旅遊萬全保計劃

亞洲標準計劃 8.9 不需要 294元 500萬元 X 安聯

單次旅遊保險金計劃 8.8 不需要 160元 200萬元 每日500元

上限10,000元 安聯

旅遊保險「優越」計劃尊貴 8.5 不需要 179元 180萬元 每日500元

上限10,000元 livi bank

現在遊Plus 7.5 不需要 235元 100萬元 每日450元

上限7.500元 AXA安盛

「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃 7.4 不需要 307元 100萬元 每日500元

上限5,000元 MSIG

iTravel Plus 計劃 A 7.3 不需要 184元 100萬元 每日500元

上限5,000元 蘇黎世

「飛凡」旅遊保險 7.3 不需要 354元 150萬元 每日500元

上限7,500元 藍十字

智在遊尊尚計劃 6.6 不需要 318元 120萬元 每日500元

上限12,000元 蘇黎世

「易起行」旅遊保障計劃

優遊計劃 5.8 不需要 376元 150萬元 每日500元

上限5,000元 藍十字

旅遊寶環球

藍鑽石計劃 5.8 不需要 283元 100萬元 X AIG

旅遊智易保

超卓計劃 5.5 不需要 242元 120萬元 每日200元

上限2,800元 蘇黎世

單次個人旅遊保險

全球 - 金計劃 5.5 不需要 272元 100萬元 每日250元

​​​​​​​上限5,000元 保誠

精選「旅遊樂」 4.8 需要 197元 120萬元 每日200元

​​​​​​​上限10,000元 豐隆

單次旅遊保險

鑽石計劃 4.3 需要 120元 100萬元 X Starr

「卓悅遊」

旅遊保險尊貴計劃 4.1 不需要 180元 40萬元 X 富衛

旅遊保險A計劃 3.6 需要 266元 50萬元 每日1,000元

​​​​​​​上限14,000元

資料來源：10Life

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責任編輯：嚴浩文