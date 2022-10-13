【旅遊保險】調查：旅遊保險新冠肺炎保障差異大 醫療保障賠償金額相差9倍 3間公司要求先接種疫苗

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保險比較平台10Life研究市場上17份旅遊保險，發現有關新冠肺炎保障差異明顯，醫療保障賠償金額可相差9倍，而最少3間保險公司要求須接種疫苗，才獲得有關保障。
【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色
自香港政府公佈「0+3」措施後，港人外遊人數逐步增加，旅遊保險資訊瀏覽量以倍數式增長。然而，全球新冠肺炎疫情仍然反覆，消費者在購買旅遊保險時要留意的事項有別於疫情前。
10Life研究部比較香港17款就新冠肺炎提供多項保障的旅遊保險，並進行新冠肺炎保障評分，評分項目涵蓋5個保障項目，包括醫療保障、取消行程、縮減行程、住院現金及送返保障；而由於外遊染疫或牽涉潛在大額醫療開支，因此醫療保障佔比達60%。在17款旅遊保險產品當中，評分差距介乎3.6分至9.2分，反映保障存在明顯差異。當中，前4名得分都在8.5分或以上，醫療保障金額較高達180萬港或以上。
滙豐旅遊萬全保計劃亞洲標準計劃醫療保障金額為500萬元，而最低的產品僅50萬元，兩者相差9倍。17款產品均以實報實銷的方式，賠償受保人因在當地感染新冠肺炎而引起的住院開支，而有關住院屬於醫療需要。同時，大多數產品都設有「住院現金」。以富衛旅遊保險A計劃為例，每日賠償金額為1,000元，上限為14,000元，屬眾多產品中最高。
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若果因染上新冠肺炎而病重，最終需要取消旅程，大部份保險公司會賠償旅遊費用，包括往後的酒店費及機票費用，但前提是有關開支未能退款。就取消旅程、縮減行程及送返保障比較，可參考10Life研究文章。
10Life亦呼籲投保人留意，如想獲得新冠肺炎保障，個別保險公司有接種疫苗要求。以去日本旅遊為例，富衛旅遊保險A計劃、豐隆單次旅遊保險鑽石計劃及保誠精選「旅遊樂」列明，受保人須接種新冠疫苗才獲得新冠肺炎保障，而保誠有關計劃指出如因健康理由不適合接種疫苗而獲發俗稱「免針紙」的豁免證明書，亦不能獲得新冠肺炎保障。
消費者購買旅遊保險前宜多作比較
10Life聯合創辦人及精算師倫凱恩表示：「香港人外出旅遊需求殷切，不少保險公司乘勢宣傳旅遊保險，並特別列明新冠肺炎引致的指明風險屬受保之列。」她續稱：「惟消費者購買旅遊保險時，不宜只留意產品保費，也須了解條款及保障範圍，特別是新冠疫苗要求，以及確診新冠肺炎的醫療保障賠償，金額可以相差甚遠。消費者宜多比較旅遊保險保障項目，挑選合適自己的旅遊保險，避免風險出現時才發覺旅遊保險保障不足。」
附表：比較旅遊保險新冠肺炎保障評分及保費
|產品
|新冠肺炎保障評分
|受保人是否需要接種疫苗？
|一名成人保費
|醫療保障
|海外住院現金
|中銀集團
環宇智選旅遊保障計劃
鑽石計劃
|9.2
|不需要
|224元
|200萬元
|每日800元
上限12,000元
|滙豐
旅遊萬全保計劃
亞洲標準計劃
|8.9
|不需要
|294元
|500萬元
|X
|安聯
單次旅遊保險金計劃
|8.8
|不需要
|160元
|200萬元
|每日500元
上限10,000元
|安聯
旅遊保險「優越」計劃尊貴
|8.5
|不需要
|179元
|180萬元
|每日500元
上限10,000元
|livi bank
現在遊Plus
|7.5
|不需要
|235元
|100萬元
|每日450元
上限7.500元
|
AXA安盛
「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃
|7.4
|不需要
|307元
|100萬元
|每日500元
上限5,000元
|MSIG
iTravel Plus 計劃 A
|7.3
|不需要
|184元
|100萬元
|每日500元
上限5,000元
|蘇黎世
「飛凡」旅遊保險
|7.3
|不需要
|354元
|150萬元
|每日500元
上限7,500元
|藍十字
智在遊尊尚計劃
|6.6
|不需要
|318元
|120萬元
|每日500元
上限12,000元
|蘇黎世
「易起行」旅遊保障計劃
優遊計劃
|5.8
|不需要
|376元
|150萬元
|每日500元
上限5,000元
|藍十字
旅遊寶環球
藍鑽石計劃
|5.8
|不需要
|283元
|100萬元
|X
|AIG
旅遊智易保
超卓計劃
|5.5
|不需要
|242元
|120萬元
|每日200元
上限2,800元
|蘇黎世
單次個人旅遊保險
全球 - 金計劃
|5.5
|不需要
|272元
|100萬元
|每日250元
上限5,000元
|保誠
精選「旅遊樂」
|4.8
|需要
|197元
|120萬元
|每日200元
上限10,000元
|豐隆
單次旅遊保險
鑽石計劃
|4.3
|需要
|120元
|100萬元
|X
|Starr
「卓悅遊」
旅遊保險尊貴計劃
|4.1
|不需要
|180元
|40萬元
|X
|富衛
旅遊保險A計劃
|3.6
|需要
|266元
|50萬元
|每日1,000元
上限14,000元
資料來源：10Life
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責任編輯：嚴浩文