【美股焦點】挑戰Space X「星鏈」計劃 亞馬遜明年初發射兩顆原型衛星

亞馬遜（AMZN）周三（12日）宣布於2023年初，將使用聯合發射聯盟（United Launch Alliance）的新型Vulcan火箭，發射網路衛星計劃（Project Kuiper ）中的兩顆原型衛星。



是次準備發射的原型衛星為亞馬遜網路衛星計劃的首次發射，該計劃將發射3,236顆低地球軌道衛星（Low Earth Orbit），以將寬頻網路覆蓋至全球，甚至所有偏遠地區，服務對象包括家庭、企業和政府機構在內。亞馬遜未有為計劃公布所有發射議程，但聯邦通信委員會（FCC）則要求該公司在2026以年前需部署一半數量的衛星。

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亞馬遜曾表示，將在網路衛星計劃上投放了100億美元資金，以趕上由馬斯克（Elon Musk）創立的太空運輸公司，Space X所提供的「星鏈」（Starlink）網絡服務，目前星鏈已經為數十個國家的數千名客戶提供互聯網服務。

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撰文：何珊如