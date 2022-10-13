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【美股焦點】IMF高層Tobias Adrian：美股有可能再跌20%

環球政經 20:27 2022/10/13

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國際貨幣基金組織（IMF）貨幣及資本市場主管Tobias Adrian接受外媒訪問時表示，投資人情緒的轉變，可能令美股再下跌20%。                         

Adrian指，IMF的研究發現，在目前市場低迷時期，利率上升和未來收益預期正在壓低公司估值。他表示，到目前為止，市場情緒和風險溢價仍「相當不錯」，導致「有序緊縮」。     

被問及最近摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，標指很容易再跌20%，Adrian指「當然有可能」。年初至今，標普500指數已下跌約25%。

他表示，相信戴蒙所指的是情緒可能發生轉變，這將反饋到經濟活動中。「現在20%的數字當然是有可能，雖然這不是我們的基準。」Adrian補充指，IMF沒有關於對基本情境提出具體的預測數字，但這是金融狀況繼續收緊、經濟活動放緩、市場繼續受壓的情況。                         

此外，Adrian表示，儘管近期英國政府債券等領域出現波動，但IMF的基準仍然是全球信貸市場保持「有序」，不會陷入「雷曼時刻」般規模的全面危機。但他補充說，下行風險很大。

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

他說，金融穩定風險非常高，只有在嚴重危機時期才會更高，例如2008年危機、2020年新冠疫情危機或歐債危機，「所以，我們正處於一個非常、非常緊張的時刻，我們確實希望能夠避免發生系統性事件，不過這可能性肯定會增加。 」                        

他警告，在2008年危機期間相比，銀行目前擁有更多資本和流動性，但新興市場的負面狀況，將導致30%的銀行資產資本不足，非銀行金融系統的風險可能會蔓延至銀行系統。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：黃苑筠

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