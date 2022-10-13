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【中美晶片】美國上周公布新出口限制 三星獲一年豁免維持中國生產

環球政經 20:19 2022/10/13

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引述知情人士透露，韓國科技公司三星電子獲美國商務部一年豁免期，授權三星可以在一年內繼續獲得晶片製造設備，及其他所需物品，以維持三星在中國的晶片生產。

三星電子為全球營收最高的內存晶片製造商之一，目前在中國西安及蘇州設有晶片廠，該公司發言人對豁免消息表示不予置評。

 

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

近日中美晶片角力加劇，美國總統總統拜登（Joe Biden）於上月簽署《美國晶片法案》，要求獲補貼企業十年內不可在中國研發新技術以及興建高科技工廠。美府今月7日更公布新的出口限制措施，其中包括禁止任何使用美國設備制造的先進晶片出口至中國。

 

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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