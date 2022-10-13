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【著數優惠】（附連結）KKday推瑰麗酒店快閃優惠低至61折 免費升級海景客房連早餐及彤福軒/HENRY 晚餐 低至每位$2,225

理財智慧 21:26 2022/10/13

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隨著出入境逐步放寬，不少港人計劃外出旅行，最近本港酒店繼續以Staycation優惠吸引本地客。其中位於尖沙咀維多利亞港海傍、走奢華型格路線的香港瑰麗酒店，不少房間都能飽覽璀璨的海景，一直以來都吸引不少名人和KOL入住，也是打卡勝地。

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

 


KKday將於周五（14日）推出瑰麗酒店快閃優惠，晚上10時開搶。是次推出的優惠有三項，酒店住宿連餐飲優惠，最抵可低至61折。

    點擊圖片放大
    +8
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【著數優惠】日本藥妝店松本清旗艦店10月21日開幕 Fashion Walk佔地兩層逾8,500呎全港最大 買滿300元即獲開幕限定禮物，詳見【下一頁

優惠一：【免費升級至海景客房 + 雙人早餐＋The Legacy House 彤福軒雙人中菜晚餐或HENRY 雙人 4 道菜晚餐】住宿套票  
KKday 快閃優惠:4,895元/晚 起 (原價: 7,436元)  優惠連結：請按此
2 位成人入住，每位平均只須2,447.5元 (已包含 10%服務費)
- 入住九龍山景大床客房享免費升級至海景客房
- 退房日享用雙人 Holt’s Café 豐富早餐
- 入住日享用於 The Legacy House 彤福軒雙人中菜晚餐或 HENRY 雙人4道菜晚餐
彤福軒雙人中菜晚餐包括：頭盤 - 蜜汁鮮梅頭叉燒．脆纖酥炸田雞腿、柚香水
晶柚皮；彤福生拆餅鮮魚羹、大千炒蝦球、鳳眼果雞頭米燴時蔬、薑蔥花膠條撈牛肝菌
麵、香芋布甸。
HENRY 雙人4 道菜晚餐包括：頭盤 – 海鮮拼盤（生蠔 6 隻及虎蝦 4 隻）；熱湯、燒烤
拼盤（烤牛腩配烤豬助骨及啤酒罐烤雞）及甜品 – 粟米新地或杏仁意式奶凍。

【室內設計】75萬裝修蔚藍灣畔510呎單位 客廳設大型飾物櫃擺放心愛模型 特色設計巧妙劃分室內空間，詳見【下一頁

優惠二：【免費升級至海景客房+雙人早餐+稻成京川滬雙人 4 道菜晚餐】住宿套票
KKday 快閃優惠: 4,080元/晚 起 (原價:6,644元) 優惠連結：請按此
2 位成人入住，每位平均只須2,040元 (已包含 10%服務費)
- 入住九龍山景大床客房享免費升級至海景客房（只限星期日至四入住）
（另設入住海景客房享免費升級至尊貴海景客房）（只限星期日至四入住）
- 退房日享用雙人 Holt’s Café 豐富早餐
- 入住日於 K11 Musea 稻成京川滬享用雙人 4 道菜晚餐
涼菜小食：涼菜三小碟「水晶肴肉、洒糟醉雞、麻辣去骨鴨掌」、招牌王鴿（1 隻）
招牌主菜（四選一）：酸菜鮮鱸魚 / 水煮鮮鱸魚 / 水煮和牛 / 酸菜和牛
時蔬（二選一）：乾煸四季豆 / 紫淮山素小炒
甜品：酒釀桂花丸子（2 盅）

星期日至四入住海景客房免費升級至尊貴海景客房＋雙人早餐＋稻成京川滬雙人 4 道菜
晚餐
星期一至日入住均一價：4,598元/晚起


優惠三：【免費升級至海景客房＋雙人早餐＋Giovanni Pina 雙人 3 道菜晚餐】住宿套票
KKday 快閃優惠: 4,252元/晚 起 (原價: 6,934元) 優惠連結：請按此
2 位成人入住，只須每位平均2,126 (已包含 10%服務費)
- 入住九龍山景大床客房享免費升級至海景客房（只限星期日至四入住）
（另設入住海景客房享免費升級至尊貴海景客房）（只限星期日至四入住）
- 退房日享用雙人 Holt’s Café 豐富早餐
- 入住日於 Giovanni Pina 享雙人 3 道菜晚餐（另設雙人 4 道菜晚餐）
3 道菜晚餐包括：頭盤、主菜可選：慢煮紅酒牛頰肉燴意大利貓耳朵麵/黑松露意大利
飯、甜品 - 自選蛋糕 2 件及迷你手工撻 4 件；及指定意大利葡萄酒。
4 道菜晚餐包括：頭盤、熱湯、主菜可選：紐西蘭特級午柳伴香煎鵝肝配主廚秘方陳醋
汁/烤八爪魚海鮮墨魚汁意大利飯、甜品 - 自選蛋糕或雪菲蛋糕 2 件及迷你手工撻 4 件；
及指定意大利氣泡酒。
星期日至四入住海景客房免費升級至尊貴海景客房＋雙人早餐＋Giovanni Pina 享雙人 3
道菜晚餐
星期一至日入住均一價：4,649元/晚 起
星期日至四入住九龍山景大床客房免費升級至海景客房＋雙人早餐＋Giovanni Pina 享雙
人 4 道菜晚餐
星期一至日入住均一價：4,452元/晚 起

星期日至四入住海景客房免費升級至尊貴海景客房＋雙人早餐＋Giovanni Pina 享雙人 4
道菜晚餐
星期一至日入住均一價：4,848元/晚起
優惠詳情：
快閃優惠期 (預訂期) : 2022 年 10 月 14 日 22:00 至 10 月 23 日 23:59
可選擇入住日期：2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 30 日
（優惠一不適用於 2022 年 10 月 21、22、29 日及 11 月 24 日）

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責任編輯：陳詠妍

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