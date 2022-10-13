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【職場】任天堂加強保障員工　免受惡意消費者騷擾

商業 20:16 2022/10/13

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日本任天堂更新修理服務條款，保障員工及顧客雙方利益。(任天堂圖片)

日本任天堂更新修理服務的使用條款，當中新增有關「關於客戶騷擾」的內容，以保障員工及顧客雙方利益。有網民對該企做法表示讚同，讓員工可以安心工作。

【日本遊】旅客「報復式」訪日　為何當地旅遊業仍難復甦？

來自客戶的惡意騷擾時有出現，在「以客為先」文化甚重的日本，甚至構成問題，增加員工及顧客之間的衝突，甚至可能危害員工身心健康。日本厚生勞動省曾表示，顧客對企業提出不合理要求的惡意騷擾已成為社會問題，甚至在2月制定出應對手冊供企業參考基本應付流程。在任天堂的更新條款中，明確提及數種惡意騷擾員工的行為，包括：

1.威逼、脅迫、威嚇行為
2.侮辱及否定人格的言論
3.侵犯私隱
4.要求超出範圍內的免費修理或服務提供
5.沒有合理情況下要求公司道歉或處罰有關人員
6.過度重複相同的請求或投訴等作出「疲勞轟炸」行為
7.在社交平台或互聯網作出誹謗中傷等

若涉及惡意騷擾時，任天堂有權拒絕提供修理服務，並諮詢執法機構及律師等，作出妥善處理。據日本厚生勞動省在2020年10月的8000人統計，過去3年內受到客戶惡意騷擾的客服人數達到15%，甚至高於性騷擾的10.2%，而受「疲勞轟炸」行為影響的有達52%，其次是言語暴力及侮辱(46.9%)，以及過份的不當要求如下跪道歉等。

有日本網民讚同該企做法，認為可讓員工更安心工作，亦希望自己的公司可以引入同類條款。任天堂回應媒體查詢時表示，為應對客戶查詢時能得到滿意服務，公司認為有必要製定讓員工也能安心提供服務的條件，希望全體員工都能愉快工作。

【0+3】秋季5大科技展　入境放寬助海外買家重臨

責任編輯:王浩賢

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