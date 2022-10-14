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【日本遊】旅客「報復式」訪日　為何當地旅遊業仍難復甦？

商業 11:30 2022/10/14

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日本旅遊業能否全面復甦的其中一項指標，則是前往地區機場的航班旅客量有否增加。（法新社圖片）

自日本宣布恢復旅客免簽證入境後，不少國家的旅客亦急不及待計畫到當地旅遊。不過日本有分析認為，短期內當地旅遊業難言全面復甦，料旅客數量只及疫情前的一半。

【日本遊】日本航空增香港航班　12月起每週5班增至每日1班

據朝日新聞報道，雖然隨著日本開關，訪日旅客入境數字增加，但估計明年前將不會錄得明顯增長，因機票價格居高不下。日本首相岸田文雄則曾表示，希望透過旅客訪日，改善日圓走弱的情況。儘管前往日本的航班預訂量急增，但入境旅客人次能否恢復至疫前水平仍有疑問。

長者仍抗拒出遊

在疫情爆發前，來自中國、南韓、台灣及香港的訪日旅客佔總數７成。四地之中，比例最高的中國，尚未放寬隔離政策，變相短期內亦難以出現中國旅客增加的情況。日本大和研究所估計，新冠肺炎疫情陰霾下，今年訪日旅客只及2019年的一半水平，而消費金額亦只有5.7萬億日圓（約3,060億港元）。

報道指，日本旅遊業能否全面復甦的其中一項指標，則是前往地區機場的航班旅客量有否增加。因為台灣、香港等地的旅客，更傾向前往大都會城市以外的地方。

即使是日本本地旅客，亦存在不利因素。據8月份的一份旅遊調查顯示，因憂慮新冠肺炎疫情，60歲以上的旅客對外出旅客仍較感到抗拒。

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責任編輯：葉泳珊

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