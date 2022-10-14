▲ 【英鎊危機】英鎊彈2.5% 兌港元升穿8.93算 傳卓慧思改撑加企業稅 財相稱企硬及暗示不辭職

英鎊一晚扭轉跌勢，一度大升2.5%，兌美元高見1.1380，兌港元高見8.9311，因多個英國傳媒先後傳出英國首相卓慧思（Liz Truss）轉軚的消息，研究改動財政預算案的核心內容，扭轉市場的悲觀情緒。

英國《Sky新聞》報道，英國首相卓慧思（Liz Truss）正在積極討論財小型政預算是否取消當中的一些措施，但未知道當中的變化，或延遲一些企業稅的轉變。

英國《太陽報》亦報道，卓慧思可能會放棄明年維持公司稅不變的承諾，按照前首相約翰遜之前的計畫提高稅率。

消息稱，政府高層正等待在美國參加IMF年會的財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）回國拍板，換言之，關浩霆回國前，未必有任何轉變的決定。

關浩霆在美國華盛頓接受訪問時暗示，他不會辭職，稱「哪裏也不會去」，他在稅收立場沒有任何改變，當務之急仍是讓英國經濟走上增長之路，會與卓慧思繼續討論刺激經濟計劃，並會在10月31日公布財政預算。

當被問及減稅方案是否會180度大轉彎時，關浩霆對《電訊報》說，「讓我們拭目以待吧」。卓慧思發言人Max Blain在例行記者會上表示，政府對稅收方案的立場沒有改變。

Monex Europe外滙分析主管Simon Harvey表示，「政府終於聽從市場和英倫銀行建議嗎？英國國債和英鎊的走勢表明市場的確是這麼認為」。

英倫銀行為補救新政府提出財政預算、而令養老基金陷於水深火熱的緊急買債計劃，將於今晚（10月14日）結束。在該計劃倒數尾二交易日，英倫銀行再大手入市買債，數據顯示，英倫銀行買入15.64億英鎊政府債，及買入31.28億英鎊指數掛鈎債券，總額達46.9億英鎊。

計劃推出以來，累計買入178.08億英鎊，其中107.53億英鎊政府債，以及70.55億英鎊指數掛鈎債券。

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記者：譚志偉