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【0+3】秋季5大科技展　入境放寬助海外買家重臨

商業 19:20 2022/10/13

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秋季5大科技展覽開幕，受惠「0+3」有吸引到海外買家前來。(王浩賢攝)

貿發局主辦的秋季5大科技展覽開幕，受「0+3」入境放寬影響，有參展商表示首日已有海外買家入場查詢，以及一些長期合作夥伴前來。雖然人流仍比較疫前遜色，但已算是預料之上。

【防疫措施放寬】酒吧可恢復現場表演　業界料生意額最多升3成

5個秋季科技展覽包括：國際資訊科技博覽、香港秋季電子產品展、國際電子組件及生產技術展、秋季燈飾展、戶外及科技照明博覽，全部集中在同一展覽廳方便業界人士採購洽商，今屆有逾1000個展商參加，來自英、美、意、法、韓、日、台、內地等，並引入「展覽＋」模式，結合實體、智能配對平台、線上線下研討會及論、貿發網採購平台，提供更長展期及全天侯服務。

代理可攜式環保電能站產品的創動樂有限公司今年首次參展，發言人形容本地市場發展按年升3至4成，首日收到的查詢已有不少來自外國買家，對比本地買家查詢約「6：4」。受惠於早前已實施的「0+3」入境放寬，發言人表示已留意到有較多海外買家改變主意前來，包括亞洲及美國等地，算是預期之中。智能LED燈具系統供應商Energys Spectrum原定參展面向本地買家為主，「0+3」實施後在洽商配對中明顯多了海外買家查詢，如內地、波蘭等地算是額外收獲。期望參展能先增加大眾對品牌的認知。

以歐美客戶為主的Master Group Global，主力銷售咖啡沖調小家電，發言人提到入境放寬後，展覽首日人流比較去年有改善，有部分相熟客戶仍會親身前來，亦有部分選擇改經網上洽商。初創Kin Tech今年亦展出接近生產版本的自動發藥機，創辦人反映，即使首日人流不及疫前的展覽，但亦已收到日本、新加坡、美國加州等買家查詢，超出預期。

【疫市營商】美國Starbucks、達美航空會員計畫互通　買咖啡可換里數

記者:王浩賢

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