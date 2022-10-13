▲ 【美股業績】貝萊德第三季收入跌15% 單季資產管理規模跌逾5000億美元、淨吸資額4年低位

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）公布，第三季度收入按年跌15%至43.11億美元，略低於市場預期的43.3億美元；貝萊德季度每股盈利按年跌15%至9.25億美元。因應環球市況不佳，貝萊德9月底資產管理規模收縮至7.96萬億美元，單季少5200億美元或6%，較去年底高峰10萬億美元累計跌約兩成。

貝萊德季內保持資金淨流入，單季吸資170億美元，但為2018年中以來低位。貝萊德指出，上季在現金管理基金錄得400億美元淨流出，而ETF、零售和機構等長線基金仍錄得650億美元淨流入。

今年首三季，貝萊德共吸資1930億美元，當中長線基金吸資2480億美元，現金管理基金走資450億美元。

貝萊德上季動用3.75億美元回購，較前兩季單季回購5億美元減少。

貝萊德公布季績後，盤前股價靠穩，最新升0.6%，暫報534美元。

相關文章：

【全球最大基金】貝萊德芬克：已見通脹回落跡象 因何事批「事實對某些美國人不重要」？

【大行看法】貝萊德分析市場情緒 參與者視恒指16500點為關鍵

【美企業績】貝萊德上季收入略遜預期 資產管理規模回落至10萬億美元以下水平

編輯：麥德銘