【防疫政策】政府10月20日起放寬部分防疫措施 酒吧、酒店等餐飲處所可進行現場表演

本港疫情發展平穩，政府表示將積極考慮社交距離《限制條例》，當局將審視相關防疫法例599G，再確實決定。醫務衞生局副局長李夏茵表示明白市民過去兩年防疫感到辛苦，也希望走向復常路，但放寬防疫政策首先要考慮到疫情反彈風險低。

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由10月20日至11月2日起，政府將容許餐飲處所、酒吧、夜店、夜總會、電影院、博物館、酒店會議等可進行現場表演及跳舞活動，但表演者要每7日進行2次核酸檢測，同時在表演及綵排當日進入處所時要接受快測，表演者要盡量戴口罩，與觀眾保持適當距離，非表演時要戴口罩。另外，當局亦容許主題公園戶外範圍可飲食。李夏茵表示放寬政策有利於經濟民生，亦會考慮政策一致性，放寬後要觀察社會及醫療系統承擔能力。

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被問到高院頒令暫緩執行廢除免針紙，直至司法覆核有決定。李夏茵強調簽發免針紙是基於醫生專業判斷，醫生簽發的內容必須基於真確的資料，不會因為外圍因素影響簽發的決定。她又指，基於高院頒令相關決定後，政府已暫緩執行廢除免針紙，她以案件已進入司法程序為由，不作任何評論。

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記者：鄭日棱