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【港元定存】livi bank最新港元高息定存限量優惠　9個月期定存年利率3.6%

理財智慧 21:22 2022/10/13

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livi bank公布推出高息定期存款限量優惠，由即日起，新增9個月期港元定期存款優惠，年利率為3.6%，適用於新舊客戶。此外，livi將於本周六起再度推出４個月期港元定存限量優惠，年利率為2.5%。

由10月15日起，每筆定存的存款額不設上限，惟每位客戶的最高總定期存款額仍為1000萬港元。

【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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最新高息港元定存限量優惠詳情如下：

由2022年10月13日起

存款期 年利率
500港元至199,999港元 200,000港元至4,999,999港元*
1個月 0.45%
3個月 1.50%
6個月 2.20% 3.30%
9個月 2.30% 3.60%
12個月 2.40% 3.80%

由2022年10月15日起：

存款期 年利率
500港元至199,999港元 200,000港元或以上*
1個月 0.45%
3個月 1.50%
4個月 1.80% 2.50%
6個月 2.20% 3.30%
9個月 2.30% 3.60%
12個月 2.40% 3.80%

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

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撰文 : 陳楚琨

livi Bank 經濟 定期存款 港元定期存款 港元 香港

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