【港元定存】livi bank最新港元高息定存限量優惠　9個月期定存年利率3.6%

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livi bank公布推出高息定期存款限量優惠，由即日起，新增9個月期港元定期存款優惠，年利率為3.6%，適用於新舊客戶。此外，livi將於本周六起再度推出４個月期港元定存限量優惠，年利率為2.5%。
由10月15日起，每筆定存的存款額不設上限，惟每位客戶的最高總定期存款額仍為1000萬港元。
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最新高息港元定存限量優惠詳情如下：
由2022年10月13日起
|存款期
|年利率
|500港元至199,999港元
|200,000港元至4,999,999港元*
|1個月
|0.45%
|3個月
|1.50%
|6個月
|2.20%
|3.30%
|9個月
|2.30%
|3.60%
|12個月
|2.40%
|3.80%
由2022年10月15日起：
|存款期
|年利率
|500港元至199,999港元
|200,000港元或以上*
|1個月
|0.45%
|3個月
|1.50%
|4個月
|1.80%
|2.50%
|6個月
|2.20%
|3.30%
|9個月
|2.30%
|3.60%
|12個月
|2.40%
|3.80%
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撰文 : 陳楚琨