【港元定存】livi bank最新港元高息定存限量優惠　9個月期定存年利率3.6%

livi bank公布推出高息定期存款限量優惠，由即日起，新增9個月期港元定期存款優惠，年利率為3.6%，適用於新舊客戶。此外，livi將於本周六起再度推出４個月期港元定存限量優惠，年利率為2.5%。

由10月15日起，每筆定存的存款額不設上限，惟每位客戶的最高總定期存款額仍為1000萬港元。

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最新高息港元定存限量優惠詳情如下：

由2022年10月13日起

存款期 年利率 500港元至199,999港元 200,000港元至4,999,999港元* 1個月 0.45% 3個月 1.50% 6個月 2.20% 3.30% 9個月 2.30% 3.60% 12個月 2.40% 3.80%

由2022年10月15日起：

存款期 年利率 500港元至199,999港元 200,000港元或以上* 1個月 0.45% 3個月 1.50% 4個月 1.80% 2.50% 6個月 2.20% 3.30% 9個月 2.30% 3.60% 12個月 2.40% 3.80%

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