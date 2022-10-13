【回贈優惠】中銀Chill Card推出「綠綠星期六」優惠　最高享16%現金回贈

中銀信用卡推出「綠綠星期六」推廣優惠，客戶憑「中銀 Chill Card」於 10月至 12月期間，每月第3個星期六於指定「綠綠星期六」商戶消費，最高可享 16% 現金回贈。

客戶於10月15日、11月19日及12月17日，憑「中銀 Chill Card」於指定「綠綠星期六」商戶消費，可享無上限6%現金回贈。而於「綠色商戶」消費另可專享10%現金回贈，結合「綠綠星期六」推廣，優惠獎賞高達16%。

「綠綠星期六」商戶包括：GreenCommon、Green dot dot 點點綠、iHerb、Live Zero、Loop Store、OFarm 綠盈坊及Slowood 。

綠色商戶名單見下圖：

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中銀信用卡（國際）副總經理林敏儀表示：「截至今年9月，綠色消費簽賬筆數按月上升逾四成，足見綠色消費已日漸普及。為迎合客戶的新興消費模式，本行將繼續推出更多綠色消費優惠回饋，與客戶一同邁向綠色生活。」

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