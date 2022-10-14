英樓市13年增長料明年終結 強制徵收房屋或增加

隨著各地央行不斷加息，英國等地業主供樓壓力亦隨之增加。英國有調查機構警告，英國樓市亦將結束長達13年的增長，英國業主明年或難以償還按揭，被強制徵收的房屋數量勢增加。報告指，英國9月潛在物業買家人數已經連續5個月下跌，銷售額亦跌至2020年5月以來最低水平。

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英國皇家特許測量師學會（Royal Institution of Chartered Surveyors ，簡稱RICS）發表報告，警告英國業主將難以償還按揭，被強制徵收的房屋數量勢增加。隨著利息不斷飆升而樓價持續下跌，英國房地產市場13年增長明年將會結束。

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報告指，英國9月時潛在物業買家的詢問數目已錄得連續5個月下跌，而銷售額更跌至新冠疫情大流行初期，2020年5月以來最低。同時新增放售物業數目亦持續下降，仍在出售的物業數目跌至新低，平均每個地產經紀僅得34個物業求售。

RICS首席經濟師魯賓松（Simon Rubinsohn）表示，受能源費用激增及更廣泛的生活成本增加影響，按揭市場最近數周的持續不穩定，從而改變房地產市場格局。他指，雖然目前按揭還款拖欠仍處於歷史低位，但隨著業主壓力增加，數目增加將在明年不可避免。

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由於市面剩餘出售物業有限，樓價一直上升，但增長速度正迅速放緩。受利息飆升帶來的壓力影響，料明年樓價最少下跌1成。金融數據公司Moneyfacts.co.uk數據顯示，平均兩年固定按揭利率周三（12日）時已達6.46%，而平均5年按揭利率亦達6.32%，創2008年金融危機以來最高水平。

英倫銀行財政政策委員會周三指出，如利率及生活成本持續攀升，難以負擔按揭的英國家庭數量將升至2008年金融海嘯以來﹑前所未見的新高水平。

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責任編輯：李俊儀