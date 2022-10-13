▲ 【中概股審計】中概股倘遭美國強制除牌 陳翊庭：港交所第二上市股份交易不受影響

中概股審計風波尚未完全解決，多家美國上市的中資股仍在預計除牌名單之上，港交所上市科主管陳翊庭在自家Podcast《香港交易所會客廳（HKEX Voice）》上解釋，如果有第二上市的公司真的遇上突然強制退市的情況，其香港第二上市的股票交易一般不會受到影響，但是港交所將要求它盡快將第二上市轉換成主要上市。

陳翊庭稱，港交所一般會為上市公司給予過渡期，在期間受影響公司亦可享有第二上市所獲得的監管豁免，而為了提示投資者相關股份風險，會要求這些公司在過渡期內加上特殊標籤，直至相關公司完成主要上市轉換。

陳翊庭在節目上又稱，目前正準備為「專精特新」的高科技公司制定專門上市規則向市場諮詢。

港股通納海外公司 陳翊庭：定必吸引更多外國公司上市

對於中證監宣布容許在港上市、合資格的海外公司納入港股通，陳翊庭稱，相信措施一定會吸引更多外國公司來香港上市。

她表示，將外國公司納入港股通，意味著來香港上市的外國公司將來也可以利用內地市場充裕的流動性，增加內地投資者群體。而且，很多內地投資者可能恰好是這些國際公司的消費者或用戶，有助於它們提升在中國市場的品牌和知名度。這對於很多外國公司來說是非常有吸引力的，對於某些公司來說，可能也是他們決定是否來香港上市的主要考量。

相關文章：

【中概股審計】中證監及美PCAOB人員據報已雲集中環太子大廈 展開中概股審計底稿工作

【中概股上市】納斯達克副主席：中概股退市憂慮緩解、赴美IPO數量或急劇回升 「未來12個月或有50間」