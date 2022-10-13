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【多圖】元朗PARK YOHO Bologna登場　現樓示範單位直擊

股樓投資 19:29 2022/10/13

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新地（00016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，日前已上載樓書，並開放4個現樓示範單位予傳媒參觀，意味短期內推出。新地代理總經理陳漢麟表示，最快下周初公布首張價單，又透露將以市價推售，但不排除首張價單會以較吸引價錢推出，同時付款辦法亦提供新安排。據樓書顯示，樓盤提供164伙，設開放式至四房間隔，實用面積由257平方呎起，至最大1,155平方呎。 

第8B座6樓C室，連家具現樓單位，三房（開放式廚房）間隔，實用面積609平方呎

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第8B座12樓B室，兩房（開放式廚房）間隔，實用面積499平方呎

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第8B座12樓C室，三房（開放式廚房）間隔，實用面積609平方呎

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第8B座12樓E室，一房連儲物室間隔，實用面積389平方呎

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 PARK YOHO Bologna 元朗 新地

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