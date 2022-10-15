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【全球最細？】小型電動車僅容納一人　概念車現身巴黎車展

16:00 2022/10/15

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雷諾汽車（Renault）旗下品牌Mobilize近日展示了自家概念車，惟預計只會為共享汽車項目提供服務。

電動車近年大行其道，雷諾汽車（Renault）旗下專營共享汽車項目的品牌Mobilize，近日亦有計劃打造自家電動車款，讓用戶訂閱租借。Mobilize今年於巴黎車展上，展出Mobilize Solo Concept概念車，採用單座、三輪車佈局。

與一般電動三輪車不同的是，Mobilize Solo Concept概念車的後輪是採用獨輪設計，由後輪進行轉向，前方雙輪負責驅動，車上也沒有軚盤，駕駛時需要透過搖桿控制。

最高車速達25km/h

正如車名所示，Mobilize Solo Concept只能承載1人，車身全長僅1.37米，寛0.9米，高1.75米，具備車頂設計。採用純電驅動，最高車速可達25公里/小時（km/h），惟官方並未公布Solo Concept的續航里程。

    點擊圖片放大
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車內配置方面，Solo Concept椅墊可透過前後移動來調整坐姿，同時提供儲物空間。另有配備1個安全氣囊，腳踏也有一個緊急停止按鍵，當駕駛者啟動緊急按鈕，車輛便會立刻停止。

此外，值得一提的是，該品牌為了響應環保，在Solo Concept車身引入環保設計，有達50%由可回收材料製成。在報廢後，其回收率更可達到95%。

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