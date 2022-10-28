倫敦亞裔女斬首分屍案直播判刑 英友人判囚34年（第二版）

英國倫敦一名67歲Mee Kuen Chong華裔女士去年6月失蹤，兩周後在300多公里外的德文郡發現一具無頭女屍，遺體附近搜索到頭部殘骸，證實屬於該名女士。警方其後拘捕其友人，指控她出於一原因才恨下毒手，案件早前開始審訊。案件周五（28日）判刑，女子被判入獄34年，亦成為英國史上首名女子在直播遭判刑。

（第二版更新裁決）

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英國中央刑事法院周五就38歲女子Jemma Mitchell涉嫌謀殺67歲退休華裔女士Mee Kuen Chong（音譯：莊）一案作出判刑，Jemma Mitchell被判囚34年。由於案件在電視公開直播，Jemma Mitchell成為英國史上首名在直播被判刑的女性。

Mee Kuen Chong（音譯：莊）被指於去年6月11日，在倫敦西方部溫布萊寓所失蹤。直至去年6月27日，有婦女與家人在德文郡沿海散步，在渡假屋的台階下赫然發現一具無頭女屍，於是報警。警方4日後在屍體十米以外的灌木叢中發現頭部殘骸，證實死者為莊女士。

警方發現莊女士失蹤當日，Jemma Mitchell曾前往其寓所拜訪，並以涉嫌謀殺將她拘捕。由於Jemma與死者同是虔誠基督徒，因經常參加禮拜而成為朋友，被告在庭上否認謀殺莊女士。

閉路電視拍到她在6月11日下午時間，推著兩個行李箱從莊女士寓所離開，死者自此人間蒸發。有證據顯示，被告6月26日拎著行李箱乘坐一輛灰色富豪（Volvo）汽車前往德文郡（Devon）海邊小鎮Salcombe。車輛翌日被閉路電視拍攝到，在發現死者地點附近出沒。

警方亦在Jemma寓所發現死者遺囑，遺產寫著將95%遺產留給被告，其餘財產留給被告母親。

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檢控官Deenna Heer KC 表示，Jemma出於覬覦死者資產才恨下殺機。Deenna稱，被告與母親同住於西倫敦Brent物業內，住宅日久失修，被告急需一筆錢維修房屋。據悉，死者同意曾提供20萬英鎊（175萬港元）幫助Jemma修繕房屋，但後來改變主意，導致Jemma出現財政困難，二人關係惡化。

控方表示，Jemma在英國倫敦國王學院取得人文科學一等榮譽學位，更奪得解剖學獎，專門研究骨科醫學，對於人體結構及屍體解剖等瞭如指掌。她在澳洲工作7年，於2015年返回英國便無業至今。

據指Jemma一直有精神問題，其精神狀態於去年惡化，甚至被要求到當地社區心理健康小組接受治療。

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責任編輯：郭麗明