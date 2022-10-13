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【人才流失】數碼港行政總裁任景信指香港為「人才工廠」　料數碼港初創企業年底達2000家

股市 17:48 2022/10/13

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【人才流失】數碼港行政總裁任景信指香港為「人才工廠」　料數碼港初創企業年底達2000家

本港出現人才流失，數碼港行政總裁任景信認為，香港為「人才工廠」，如城大近日亦納入環球百大，加上免費辦公室及創業基金等配套支持，創業門檻亦較昔日低，Z世代年輕人的創業風氣盛行亦對本地創科有所支持，故對香港創科前景審慎樂觀。

人力資源管理學會：近四成管理層以移民為由辭職　倡政府放寬入境限制搶人才【下一頁】

截至9月底止全年，數碼港初創金額按年增1.76倍至逾155億元，累積融資額為344億元。投資創業基金方面，截至9月底止，全年融資額按年增5.77億元，涉100個投資者，期內新增項目包括，教育科技企業Grwth、食品科技和田便當及健康科技Avalon Steritech。

任景信指，近日政府推出50億元創科基金，在環球不確定性下，能作增長引擎。

數碼港創業投資論壇將於10月27日至10月28日舉行，任景信預計，在「0+3」帶動下，實體交流將較往年增加，期望展開對話有後續交流。未來全球雖有挑戰，任景信，強調香港具初創基礎，以現時數碼港共1800家初創企業推算，預計年底將逾2000家。

相關文章：【香港經濟】陳茂波：香港即將與世界全面聯繫　人才會回歸本港

相關文章：【大灣區前景】澳洲會計師公會：私募基金、創投具大灣區前景　逾7成受訪者關注人才問題

記者：宋佩恩

經濟 職位招聘 新加坡 創業 香港

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