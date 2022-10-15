【清酒新世界@iM網欄】 高砂酒造 蝦夷蔵梅酒

不少港人對日本梅酒情都有獨鍾，梅酒最佳的釀製時間是每年三月尾至五月初，這時候的梅子未成熟，農民正好採收青梅來釀造。因為青梅皮薄肉厚，多汁低糖和酸度高，所以非常適合用來釀造梅酒。

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大家常見的日本梅酒相信不用多介紹，最近我發現有幾款特別的梅酒值得推薦，分別來自高砂酒造和天領酒造，就趁這個機會給大家介紹一下。今天就從高砂酒造的「蝦夷蔵」開始吧，蝦夷是地域名，為北海道的古稱。而蝦夷人則是古代日本族群之一的伊努族。這個民族從外貌及體型上與其他群族大不同，據考證可能為蒙古人種，外貌特徵是濃眉大眼，擁有白皮膚黑髮，五官輪廓極深。根據地理分布為東蝦夷、西蝦夷、渡島蝦夷、渡覺蝦夷等，這樣一來，也難怪日本人說北海道是新天地新開發的地方！

國士無雙推出「蝦夷蔵」系列，主要是為了推廣北海道產的水果，並與很多位於北海道的農園合作，將當地特產的水果壓榨成的果汁與高砂酒造的梅酒混合而成，一共有三款梅酒，分別混合了富良野的葡萄汁、余市的蘋果汁或浦河的士多啤梨汁，這個系列是北海道首創的。我最初品嚐前還有點害怕會不會像藥水味，品嚐過後卻發現別有一番風味，根本沒有藥水的味道！每款酒除了擁有梅酒獨有的酸味和清爽的味道，更可以感受每一款北海道水果特有的香氣和風味，讓我們更加了解北海道農民的理念及文化！

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地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話：0166-23-2251

官網：https://takasagoshuzo.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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