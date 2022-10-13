【金融科技】許正宇：0＋3為金融科技周創有利籌備條件　預告發布虛擬資產政策宣言

香港金融科技周（FinTech Week）10月31日至11月4日舉行，財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府最新放寬入境隔離要求放寬至「0+3」，創造疫情以來最有利的籌辦條件。他指出，目前金融科技周已售出超過7000張門票，有超過200名演講嘉賓，預計最終可吸引逾2萬人參加。

許正宇指，是次活動可向外展示香港作為國際金融中心的競爭力，亦是開拓及擴展不同金融業務的理想城市。他透露政府會在今年香港金融科技周正式發布有關虛擬資產在港發展的政策宣言，向全球市場表達對虛擬資產的政策立場，顯示政府願意與全球虛擬資產業界探索金融創新的承擔和決心。

無懼與新加坡金融科技節「撞期」

他指政府將於金融科技周首次發行非同質化代幣（NFT）予參與者作為紀念品，目標於活動期間發行2000個紀念性數字徽章，以支持新興科技Web3（第三代互聯網）及元宇宙作為今年活動的重點。

投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，香港以實體形式舉行的主論壇會在10月31日至11月1日舉行，新加坡金融科技節則在11月2至4日舉行，活動期相當接近但相信對參與人數影響不大，而且香港金融科技周亦會與11月4至6日在港舉行的國際7人欖球賽合作推廣，冀吸引更多外國人來港參與。

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編輯：葉志偉