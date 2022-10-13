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【疫後復常】亞馬遜虛擬旅遊服務「Amazon Explore」　將終止服務

科技 19:05 2022/10/13

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亞馬遜（Amazon）近日就發表聲明，表示其虛擬旅遊服務「Amazon Explore」將會終止服務，從而降低成本。

世界大多數地方已完全撤除邊境檢疫限制及戶外口罩令等措施，旅遊業走向復常，虛擬旅行團的商機不再。亞馬遜（Amazon）近日就發表聲明，表示其虛擬旅遊服務「Amazon Explore」將會終止服務，從而降低成本。

【元宇宙】Walmart夥Roblox　推虛擬樂園Walmart Land及遊戲世界Universe of Play

【虛擬太空探索】 NASA更新3D可視化工具　數據庫追溯至1949年太空任務

亞馬遜宣布，將關閉在疫情期間推出Amazon Explore虛擬旅遊服務，並表示將繼續透過創新和投資新的項目，來滿足客戶。該企亦正為受影響的員工提供協助，努力在亞馬遜內部尋找其他機會。

Amazon Explore允許客戶預訂各地的課程或旅程，預訂各地專家提供的實時虛擬體驗，例如阿根廷的虛擬品酒體驗、學習墨西哥的炸粟米餅、了解哥斯達黎加的咖啡、在東京一個家庭中學製壽司等，甚至能參加遠程虛擬旅行，即時購買來自世界各地的精品，旨在為小型企業創造額外收入。而香港亦曾設有DIY餃子烹飪班、城市虛擬遊覽、綫上粵語課程、虛擬探訪深水埗等，收費由數十元美元起。

【僱員培訓】94%企業將科技融入培訓　虛擬教室成主要網上學習平台

責任編輯：曾曉汶

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