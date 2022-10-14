曼聯班主傳叫價871億賣盤 嚇退英國首富

英超球會曼聯的美國班主格拉沙家族早前有傳打算出售球會，旋即吸引不少潛在買家，其中一人正是英國首富拉特克利夫。但據悉格拉沙家族開出天價100億英鎊，使拉特克利夫打退堂鼓。如以叫價成交，曼聯將成全球最值錢體育隊伍。

曼聯狂蝕逾10億 人工開支創英超新高 【下一頁】

英媒《每日星報》報稱，格拉沙家族（The Glazers）雖然澄清無意放棄曼聯控制權，只是打算出售部分曼聯股份，但據報如果有人願意出價100億英鎊（約871億港元）以上，他們亦願意與對方展開商討。

早前曼聯（Manchester United）可能賣盤消息傳出後，資深曼聯球迷拉特克利夫（Jim Ratcliffe）便傳有意收購。近日拉特克利夫透露曾與格拉沙家族成員商討，惟最後無疾而終。

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曼聯班主傳有意賣部分股份 英國首富都係忠粉想收購 【下一頁】

拉特克利夫身家約100.2億英鎊（約873億港元），如要按格拉沙家族叫價收購，基本上等同把全副身家投入。拉特克利夫今年初曾參與另一英超球會車路士（Chelsea）的收購戰，可惜不敵美國富豪Todd Boehly為首的財團。

如果曼聯最終按格拉沙家族叫價出售，將一舉超越美國國家美式足球聯盟（NFT）中﹑班霸達拉斯牛仔（Dallas Cowboy）的80億美元估值（約628億港元），成為財經雜誌《福布斯》（Forbes）中全球最值錢體育隊伍。

全球最值錢體育隊伍（部分）

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責任編輯：吳漢培