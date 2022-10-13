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【新冠疫苗】美兒童可打二價疫苗作加強劑 限輝瑞及Moderna

環球社會熱點 18:05 2022/10/13

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隨著新冠肺炎Omicron變種廣泛傳播，各藥廠早前已研發針對性疫苗。美國食品藥物管理局（FDA）批准為兒童接種二價新冠疫苗作加強劑，是次獲批疫苗包括輝瑞及Moderna藥廠，惟兩者獲批年齡不一。美國疾控中心（CDC） 隨後亦批出授權，料美國兒童可在短時間內開始接種。

世衛：歐洲或將有新一輪新冠疫情 確診個案按周增8% 【下一頁】

FDA周三（12日）批准，為6歲及以上兒童接種Moderna二價疫苗作加強劑，同時亦批准為5歲或以上兒童接種輝瑞（Pfizer）二價疫苗。兒童可在完成兩劑接種最少2個月後，選擇接種。

獲批的Moderna及輝瑞二價疫苗不但針對原始新冠疫苗病毒，亦能對抗Omicron亞變種BA.4及BA.5病毒。輝瑞此前一直為民眾接種單價疫苗作為加強劑，並只針對新冠原始毒株，根據周三宣布，相關單價疫苗不再具有加強劑資格。

疫情封城期間出世BB兩能力較低 更傾向爬行 【下一頁】

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle P. Walensky）隨後亦批出授權，但由於輝瑞兒童版本疫苗使用不同瓶子包裝，料下周其才能開始接種。輝瑞聲稱，可在新學年首7日送出最多600萬劑兒童版二價疫苗。

FDA生物評估及發展總監馬克斯（Peter Marks） 表示，兒童已重回校園且恢復疫情前活動模式，感染病毒機率將會增加。據悉，美國兒童疫苗接種率持續偏低，在5至11歲兒童中，僅得近4成已最少接種1劑。

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責任編輯：李俊儀

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