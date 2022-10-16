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湯文亮：高成數按揭難再批

名人薈萃 08:00 2022/10/16

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有擔心加息而剛剛賣了樓的人同筆者講，今次真正幸運，打算等樓價下跌兩三成之後再買返，將會賺很多錢，想起來都覺得開心。筆者回應說，如果擔心加息而賣樓，即是借貸比率很高，最大機會是買樓時做了高成數按揭，賣樓亦是無可厚非，但千萬別以為，以後很容易可以買到樓，就算樓價下跌兩成都不容易。如果樓價不跌，就很困難。剛剛賣了樓的人問有何困難？他若經貸款機構審批合格，隨時可以再申請高成數按揭，最多付按保費用。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

剛剛賣了樓的人並不明白，日後就算再買樓，他亦不是那麼容易得到高成數按揭，因為批核的銀行會認為，申請人已經得過批准，應該將機會留給那些從未申請的人，如果再批高成數按揭，有可能被人質疑其支持炒家。所以，銀行為了表示清白，一般都會對那些再次申請高成數業主要求嚴格審查，獲得批准的機會亦會低一些，而事實上政府亦不支持那些炒樓價下跌的炒家。

如果那些業主在賣樓之後賺了不少，仍然有機會可「慢慢搣」，先租樓然後再等機會買樓，但由於很難做高成數按揭，可能眼白白見到一個又一個的機會失去，直至樓價回升都未能買回，所以，就算眼光準都沒有用，看到樓價下跌兩成，不過賣樓之後就很難買回來，即是想贏都不能，樓價回升，他們由贏家變輸家。

老實說，現在時勢的確不好，而且又會加息，筆者亦不敢叫那些借貸比率太高的人不要賣樓，否則有機會害了他們。不過，那些人現在想賣樓亦不是那麼容易，大家都明白，時勢不好，多一個錢傍身始終是好事。

節錄自第780期《iMoney Wealth》鑑古知今。

 

 

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撰文 : 湯文亮

銀行 湯文亮 香港 加息 經濟

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