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【泰國遊】索尼影業首座主題樂園泰國開幕　每年遊客量料達一百萬（多圖有片）

商業 17:10 2022/10/13

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索尼影業（Sony Pictures）旗下的哥倫比亞影業（Columbia Pictures），推出的首座主題水上樂園「哥倫比亞影業水世界」今（12日）正式在泰國芭堤雅開幕，官方預計每年遊客量可達一百萬人。（「哥倫比亞影業水世界」圖片）

索尼影業（Sony Pictures）旗下的哥倫比亞影業（Columbia Pictures），推出的首座主題水上樂園「哥倫比亞影業水世界」今（12日）正式在泰國芭堤雅開幕，官方預計每年遊客量可達一百萬人。

【日本遊】日本航空增香港航班　12月起每週5班增至每日1班

「哥倫比亞影業水世界」（Columbia Pictures Aquaverse）佔地超過5.6公頃，共設立8大主題遊樂區，更建有東南亞最大的水上設施。經典荷里活電影如《黑超特警組》（Men in Black）、《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）及《鬼靈精怪大酒店》（Hotel Transylvania）等大熱作品，均為水上樂園的主題。

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設現場演出、實況演唱會

該水世界將水上和陸上遊樂設施結合，打造適合全年齡層的沉浸式電影體驗。追求刺激的遊客亦可選擇小型賽車和衝浪池、垂直高度110米的急速滑水道等設施。

除了水上、陸上遊樂設施，水世界也建有巨型LED電影螢幕，搭配杜比DTS環繞音效，遊客能享受現場演出與實況演唱會，或是與電影角色進行互動遊戲，以及光顧主題餐廳及五星級酒店。

續擴建第二階段設施
 
索尼影業全球品牌執行副總裁Jeffrey Godsick預計，「哥倫比亞影業水世界」將迎來每年一百萬人次的遊客，並會在近期繼續擴建第二階段的遊樂設施。

泰國國家旅遊局副局長Chattan Kunjara Na Ayudhya則表示，泰國國家旅遊局全力支持水上樂園，這是國際投資者對泰國旅遊業投下的重要信任票，也將是疫情下泰國旅遊業復常的新起點。

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責任編輯：李智美

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