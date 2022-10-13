【美元定存】美元1年定存息最高4.3厘息 中資行罕有搶吸美金

▲ 美元定存出現多個長息高達4厘或以上。

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本周首4個交易天，暫有8間大小行加美元定期存款息，當中包括工銀亞洲、建行亞洲、星展及上商。最矚目的是大行輪流出擊，滙豐（HSBC）全面加短中長息，渣打香港 （02888） 於本周二（11日）驟加7天年息3.5厘至9厘，膺第2大高息王，渣打又大幅上調1個月年息1厘，新息率報兩厘。花旗及交銀香港更1周兩連加。

誠然，10月至今已超逾10行搶乘加息的超速快車道，最吸睛是中資及外資行追趕4厘息行列，例如今天（13日）建行加1年期息率0.2厘至4厘，星展昨（12日）也提高1年期息率0.1厘至4厘。工銀亞洲於本周一（10日）加388天年息至4.1厘，1年期息率也有4.05厘；集友則於上周三（10月5日）把368天年息大幅上調0.9厘，終突破4厘大關的派對，成為第6間銀行提供此超高長息。

經歷近5的搶存戰，繼富邦於9月23日首推衝破4厘的長息後，東亞 （00023） 於上周一（3日）亦把1年定存息率勁加0.7厘至4.1厘，破天荒超越銀債的保底息4厘。

綜觀目前各存期的高息王，7天短存年息以恒生 （00011） 的10厘為全城最高息。1個月年息以富邦及信銀國際的3.38厘奪冠，3個月期年息以富邦的3.88厘稱王。

半年期年息呈3冠王，東亞、建行亞洲及富邦齊報3.9厘；東亞的入場費為10萬港元、富邦為100萬港元、建行亞洲須40萬美元。

9個月期年息富邦提供4.1厘，以及1年期息率更達4.3厘而居首；上述台資行的門檻為100萬港元，須全新或兌換資金，特惠息至10月底。

至於檢視龍頭發鈔行的攻勢，滙豐自5月24日至今，已第11度加短中長息，且已連續3周出擊。中銀香港 （02388） 於10月開局已驟加7天年息1厘，新息率至6厘；上周六（8日）又提高半年及1年期至3厘關。

單以發鈔行比拼，先看3個月期年息，中銀勁加0.5厘至2.7厘；滙豐於本周一加0.3厘，新報2.5厘；而渣打此短存為1.7厘，且只供中小企客戶。

半年期年息方面，渣打於上周五（7日）加0.3厘至3.1厘，險勝剛上調0.2厘至3厘的中銀，滙豐新近也加0.3厘至3厘。

至於一年期息率，渣打提高0.3厘至3.3厘，冠絕發鈔行，滙豐亦加0.3厘至3.1厘，中銀調升0.2厘至3厘。

在各行以「美息誘好息族」之際，反觀，大新 （02356） 卻連續兩周減息，尚幸昨天恢復略加3個月至半年期年息0.1厘。

專家指，第3季股滙債通殺，僅美元獨贏，9月份美滙指數單月已勁彈逾3%。市料聯儲局在11月4日正式公布議息結果前，全球股債仍甚動盪，美股已6連跌；疊加俄烏戰事升級，在現金為王下，游資續躲在滙息雙贏的美元定期存款，難怪3間發鈔行帶頭輪流猛加息，中小行被迫迎戰還擊。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪