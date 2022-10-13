【職場熱話】一班朋友10年前創業 愈做愈大卻遇移民潮 拍檔陸續退股 港男嘆「創業到而家走淨我一個」

古語有云：「創業難，守業更難」，一班後生仔好友一同創業，絕對是勵志故事，但隨著年紀愈大，考慮的愈多，要一同守業的難度就很大。最近有網民在Facebook專頁「奴工處」發帖，指今年是公司創業十周年，雖然公司愈做愈大，但當年一同創業的一班朋友，因移民及退股等因由，概嘆「創業到而家走淨我一個」。

事主創業十年的經歷：

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對於事主對創業十周年的感嘆，不少網民大表同情，表示在香港要創業不容易，守住10年更難。

起碼攪得起啦！唔係咁易！仲有親友通常踩多你幾腳呀

朋友嘅精神長存，起碼你仲幫緊間公司繼續行落去，不過咁多年都仲keep到成班係朋友，算好好

加油！係香港創業真係唔易

你守到10年已經好厲害

做老闆唔易，要有老闆命同老闆運。仲要落手落腳，力不到不為財，仲要對員工夠好，員工又要爛做冇詐型

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責任編輯：李兆明