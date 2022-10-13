【大行看法】貝萊德分析市場情緒　參與者視恒指16500點為關鍵

系統化投資（Systematic Investing）近年逐漸流行，機構開始以大數據分析市況。貝萊德系統化投資平台亞太區策略主管Anthony Kruger指，該行將投資信號分為三種，從而分析市場情緒。被問及恒指現時走勢，他指市場參與者及股票經紀近期均以16500點為關鍵水平。

Kruger指，該行系統化投資平台將投資信號分為三種，分別為基本因素信號（fundamental signal）、情緒信號（sentiment signal）及宏觀信號（macro signal）。他指出，不少投資者常用技術分析等工具，在此分類下亦可被視為一種情緒信號。

他表示，基金經理以往在投資組合中往往只能集中分析20到30隻股票，但系統化投資平台可以同時分析數千隻股份，令投資組合分布變得更分散，也可以剔除一些有問題的企業，投資者亦能獲得更多資訊。

被問到現時環球的通脹和衰退問題，他認為歷史不會完美重演，但總是有相似的地方，如現時獨特的經濟環境有點像70年代的滯脹時期，然而市場的行動則更似千禧年科網泡沫爆破，因此可以分析當年進行量化寬鬆（QE）前，有那些投資策略會獲得成功，從中吸取經驗。

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編輯：葉志偉