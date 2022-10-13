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【營商環境】經濟學人智庫最新報告 本港人才持續流失吸引力下降 營商環境落後新加坡

環球政經 21:38 2022/10/13

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經濟學人智庫（EIU）發表最新發表白皮書，以排名愈高，風險愈低計算，香港的商業營運風險在亞太區中排第4，風險較2018年增加。而排第1至3則為新加坡、澳洲、紐西蘭，日本、台灣、汶萊、南韓、澳門、馬來西亞等地區依次排第5至10名。

【回贈優惠】中銀Chill Card推出「綠綠星期六」優惠　最高享16%現金回贈【下一頁

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

報告當中指出，香港雖是成熟經濟體，但受2019至2021年的政治動盪及疫情期間的防疫政策等因素影響，香港企業更難僱用海外僱員，而海外人才亦不願到港工作。加上移民潮的原因，香港勞動力的技能水平遭到削弱，對跨國公司的吸引力亦有所下降。此外，在安全、法律及監管體系及政府效能等大多數評分當中，香港的評分亦錄得倒退

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

另一方面，報告亦指出作為國際貿易和金融中心，香港的超低稅率、適用於商業案件的普通法制度、金融監管體系及較寬闊的融資渠道等仍能提供良好的發展潛力及競爭力，香港作為連接內地和世界的貿易和融資中心，仍發揮獨特作用。

【有相睇】逾百萬靚裝海景戶減價150萬沽　移民業主3年蝕240萬【下一頁

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記者：鄭日棱

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