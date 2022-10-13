【樓市減辣？】 傳港府考慮有條件放寬非居民買樓15%税率 放寬人才簽證限制 地產股逆市升

傳港府考慮有條件放寬非居民買樓15%税率，以及簽證的限制，以設法遏制因疫情造成的人才流失，維護國際金融中心地位。消息隨即刺激地產股炒上，兩大本地地產股為表現最好藍籌，新鴻基地產（00016）重上90元水平，最高見90.7元，一度升2.8%，收報90.6元，仍升2.7%，成交額5.4億元；新世界發展（00017）最多升4%，高見20.95元，收報20.6元，升2.2%，成交額2億元。

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恒基地產（00012）升1.2%，報21.75元；長實集團（01113）升1.2%，報46.25元；信和置業（00083）則跌0.1%，報9.95元。

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據彭博引述匿名消息人士報道，港府為了爭奪人才，下周三（19日）公布的施政報告或會放寛15%非本地居民的買家印花稅，居住滿若干年後退還一部分或全部稅款。目前尚不清楚最短期限是多少，以及是否所有非居民購房者都適用。

報道又指，港府正在考慮的舉措之一，是讓香港公司更容易在13個優先行業僱用非本地勞工，包括資產管理、金融科技和環境、社會和治理金融服務。該名消息人士稱，公司在從中國內地或海外招聘之前，不再需要經歷一個漫長的過程來證明他們已努力招聘當地人士擔任這些職位。

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記者：郭秀慧