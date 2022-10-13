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【5G手機】Nokia兩款平價5G機攻港　Nokia X30、G60周六開售

科技 17:01 2022/10/13

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！Nokia最新宣布，Nokia X30 5G、Nokia G60 5G將於本周六（15日）正式開售。

以平價抵買為賣點的5G中階機，除了三星及Sony早前分別推出的Galaxy A53、Galaxy A33及Xperia 10 IV，本周還將新增兩個新選擇！據諾基亞（Nokia）手機大本營HMD Global最新宣布，Nokia X30 5G、Nokia G60 5G將於本周六（15日）正式開售。Nokia X30 5G配置版本為8GB RAM+256GB ROM，售3,698元；Nokia G60 5G配置版本為6GB RAM+128GB ROM，售2,298元。

Nokia X30 5G雖然不會再有蔡司認證LOGO，但就採用了PureView主相機，主攻平價靚攝市場。Nokia X30 5G擁有雙鏡頭設計，包括PureView 5,000萬像素主鏡頭，1,300萬像超廣角鏡頭；前鏡頭為1,600萬像素鏡頭。升級功能則包括夜間模式 (Night Mode 2.0) 、極夜拍攝、三腳架模式及低光自拍，讓用戶在低光環境下拍攝出清晰的影像。 

    點擊圖片放大
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規格方面，Nokia X30 5G採用6.43吋屏幕，屏幕刷新率為90Hz，並搭載高通（Qualcomm）Snapdragon 695 5G處理器。據官方表示，該機款電池容量為4,200 mAh，可提供長達2天續航力，另支援33W快充及IP67抗水防塵等級。
        
另針對環保潮流，Nokia X30 5G亦採用了100%環保鋁合金及65%環保塑料製成，包裝方面就使用了100%FSC認證及70%環保紙外盒。惟需注意的是，該手機僅配有一條USB Type-C至Type-C充電線，並不包含充電器。

至於Nokia G60 5G則採用更大的6.58吋屏幕，屏幕刷新率為120Hz，另搭載50MP AI三主鏡頭。並且與Nokia X30 5G同樣採用Snapdragon 695 5G處理器；機身則採用100%環保塑料背蓋及60%環保塑料框架。

【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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