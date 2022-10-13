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【防疫政策】政府考慮10月20日起放寬限聚令至12人　酒吧、酒店、電影院等處所可進行現場表演

Hot Talk 16:33 2022/10/13

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【防疫政策】政府考慮10月20日起放寬限聚令至12人　酒吧、酒店、電影院等處所可進行現場表演

本港疫情穩定，自放寬餐飲處所每枱人數至12人後，醫務衞生局副局長李夏茵表示，政府由10月20日至11月2日起決定適度放寬社交距離，包括積極考慮將戶外活動的人數上限放寬至12人。李夏茵指，政府會在同一類型防疫政策下，先放寬一部分，觀察客觀環境會否容許，才會再放寬其他相關措施。

主題公園戶外範圍容許飲食

李夏茵指，除放寬限聚令，室內場所，包括餐飲處所、酒吧、電影院、會址、酒店等可進行現場表演活動，有關表演者要每7天做兩次核酸檢測，入處所前要快測，表演者亦要與觀眾保持適當距離、盡量戴口罩；主題公園戶外範圍容許飲食。

李夏茵強調，防疫政策要有秩序、以速度可控的原則放寬，她強調會考慮3個原則，首要考慮在放寬後反彈風險較低、不會將醫療系統推至極限的措施；其次考慮有利於民、經濟民生上影響大的措施；另要考慮保持政策一致性。

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疫情 醫務衞生局 防疫措施 限聚令 經濟 表演 餐飲 酒吧

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