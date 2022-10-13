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【大行看法】施羅德：疫情仍是中國經濟復甦的絆腳石　復甦周期或較以往長

股市 16:25 2022/10/13

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【大行看法】施羅德：疫情仍是中國經濟復甦的絆腳石　復甦周期或較以往長

國務院常務會議最近不斷釋出穩增長信號，施羅德投資債券基金經理單坤表示，社會融資規模的變化反映政策的支持力度，尤其是企業中長期貸款的恢復，且內房「因城施策」力度進一步加大，「保交樓」的工作積極推進，有利於穩定準業主信心，市場對宏觀經濟的預期於短期內逐步恢復。

不過，單坤認為，中國這一輪經濟復甦的週期或會比以往長，並面臨更複雜的環境。新冠疫情的不確定性仍是經濟復甦的絆腳石。中至長期而言，中國正處於經濟轉型的關鍵陣痛期，同時重塑對宏觀週期的理解。

中國正處於經濟轉型的關鍵陣痛期

施羅德解釋，中國經濟從「地產和基建」的債務驅動型轉型至以「科技和高端製造業」為主的新經濟模式。但是轉型階段初期，新經濟從融資總量和對國內生產總值（GDP）的拉動似乎無法與「地產和基建」相提並論。

這或會驅使整個產業鏈中的主體進行自我調整，比如地方政府的土地財政改革、商業銀行的信貸規模變化、多層次資本市場對融資需求的承接，以及從房地產產業鏈到製造業產業鏈的轉變等。

中國人民銀行於8月意外降息後，債券市場進入了盤整期。單坤認為，在相對寬鬆的貨幣政策和溫和通脹的環境下，中國内地債券市場面臨的「資產荒」或會成為常態。

 

【ET財智Talk】債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略

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編輯：袁諾曦

大行報告 中國市場 經濟 GDP 通脹

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