烏克蘭民眾不滿馬斯克轉親俄 感謝廣告牌被「蒙面」（有圖）

電動車Tesla創辦人馬斯克被爆曾與俄羅斯總統普京私下交流，又拒絕在克里米亞開通衛星網路服務Starlink，引起烏克蘭民眾強烈不滿。網上有影片顯示，烏克蘭有城市用貼紙遮蓋海報上的馬斯克照片，反映他不再受當地人歡迎。

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烏克蘭港口敖德薩市內貼有多位名人包括馬斯克（Elon Musk）、英國演員Benedict Cumberbatch、女星Emilia Clarke及美國男星里安納度，並寫著「感謝支持烏克蘭」的海報，表揚他們公開為烏克蘭發聲。

當地政府周三（12日）於Telegram發布影片，表示職員正將海報上的馬斯克照片用藍色貼紙遮蓋。但當地媒體其後報道指，政府打算移除整幅廣告牌，但無法確定是否與馬斯克有關。

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馬斯克月初在Twitter提出俄烏和平方案投票，呼籲烏克蘭放棄奪回克里米亞地區，因而與烏克蘭官員及總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）展開網絡「罵戰」。馬斯克其後再被揭發，拒絕烏國當局請求，在克里米亞開通Starlink，以及據報與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）討論烏克蘭局勢。

但馬斯克在Twitter否認最近與普京談及戰爭，指自己在18個月前與普京交流太空話題。

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責任編輯：郭麗明