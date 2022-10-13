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【大行報告】滙豐憂融資壓力下調評級 碧桂園系股價下挫

股樓投資 16:22 2022/10/13

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內房在國策支持下仍有待恢復，滙豐表示市場對碧桂園（02007）有融資壓力持續升級的憂慮，同時下調碧桂園及同系碧桂園服務（06098）評級及目標價。兩股股價周四（13日）同步下挫，收市跌幅分別為9.8%及14.4%。

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

 

滙豐指，市場憂慮碧桂園會如同旭輝般，出現融資壓力持續升級的狀況。該行亦認為其與融資相關的問題更有可能浮出水面，將碧桂園評級由「買入」降至「減持」，目標價由3.5元下調至1.4元，碧服則由「買入」降至「持有」，目標價由20元下調至12.2元。


【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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該行表示，雖然碧桂園在償債記錄方面沒有出現問題，但隨著市場對增加的信用風險進行定價，碧桂園或會是下一個面對風險的公司。該行指，基於銷售的有機現金流入恢復緩慢，融資相關問題將愈來愈有可能浮現，根據資產負債表相關指標及其債券到期狀況評估，認為碧桂園的幫助將會變少。

 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 港股 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007）

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