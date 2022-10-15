【Mosaic慢慢砌@iM網欄】拜占庭小花 突如其來的裂紋

藝術創作的過程就像人世間最愉快的事情，儘管過程困難重重！藝術創作的完成就像自己是造物主，揑成了人類！然而，當自己的作品損壞時，就如千辛萬苦攀上頂峰後，突然跌落山崖，粉身碎骨！最近在砌馬賽克的經驗中深深體驗了上過這些過程。

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感謝好朋友們的支持，一直在為大家的訂製努力着。每次都爭取做得更好看更滿意，所以往往會嘗試一下新的物料，例如作品《拜占庭小花》，開始時用雲石，發展至加入一些用作飾物的半寶石為材料，令顏料更豐富悅目。底托畫框也由松木的拼接改為櫸木的一整塊木的開槽。

意外發生了，正當我每天在沾沾自喜的觀賞，忽然有一天，只見櫸木相框的正中，竟然裂出一條大縫，由後面裂到前面（見圖）！當時真的欲哭無淚，兩個月的孜孜不倦，前功盡廢！

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痛定思痛，只好去研究失敗經驗。在網上請教同好，加上自己的分析，得出以下結論：

1.畫框本來就有細微到肉眼看不見的裂縫

2.砌馬賽克之前沒有塗上足夠的底釉

3.櫸木密度高活躍性強，易受冷縮熱漲影響

4.整塊木開槽令木沒有伸展空間

總結經驗，重整旗鼓！於是再訂製了密度稍低的松木，並且是拼接方法的畫框，底板也加厚了。然後塗上近來非常盛行的木蠟油，希望達到防裂防水之效。再然後，砌一個新的。

兩個月後，作品完成，終於交付，也感謝好朋友的錯愛，希望它在新家平安靜好！

▲ 重新砌一個，對比之前哪個更好？

木，向來是我砌馬賽克的首選底托材料，它有自然的氣息，也很容易操作，想不到也有許多變數：

1.不適合戶外使用

2.有裂開的危險

3.底釉只能減緩裂縫與腐蝕

如果真的需要在戶外展示馬賽克，如外牆、公園雕像等，可以考慮以下材料：

1.一種建築用的 Cement foam boards

2.陶瓷板

3.水泥板

4.混凝土板

5.石材

6.聚苯乙烯等

回頭看來，的確是浪費了時間與心機，但又有甚麼要緊，大不了再來一次！

這些經驗之談，分享給愛砌馬賽克的朋友，希望大家比我走的灣路少。

作者 _ 洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（ AIMC ）會員， 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

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