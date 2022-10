【Mosaic慢慢砌@iM網欄】拜占庭小花 突如其來的裂紋

藝術創作的過程就像人世間最愉快的事情,儘管過程困難重重!藝術創作的完成就像自己是造物主,揑成了人類!然而,當自己的作品損壞時,就如千辛萬苦攀上頂峰後,突然跌落山崖,粉身碎骨!最近在砌馬賽克的經驗中深深體驗了上過這些過程。

感謝好朋友們的支持,一直在為大家的訂製努力着。每次都爭取做得更好看更滿意,所以往往會嘗試一下新的物料,例如作品《拜占庭小花》,開始時用雲石,發展至加入一些用作飾物的半寶石為材料,令顏料更豐富悅目。底托畫框也由松木的拼接改為櫸木的一整塊木的開槽。

意外發生了,正當我每天在沾沾自喜的觀賞,忽然有一天,只見櫸木相框的正中,竟然裂出一條大縫,由後面裂到前面(見圖)!當時真的欲哭無淚,兩個月的孜孜不倦,前功盡廢!

▼ 點擊圖片放大

痛定思痛,只好去研究失敗經驗。在網上請教同好,加上自己的分析,得出以下結論:

1.畫框本來就有細微到肉眼看不見的裂縫

2.砌馬賽克之前沒有塗上足夠的底釉

3.櫸木密度高活躍性強,易受冷縮熱漲影響

4.整塊木開槽令木沒有伸展空間

總結經驗,重整旗鼓!於是再訂製了密度稍低的松木,並且是拼接方法的畫框,底板也加厚了。然後塗上近來非常盛行的木蠟油,希望達到防裂防水之效。再然後,砌一個新的。

兩個月後,作品完成,終於交付,也感謝好朋友的錯愛,希望它在新家平安靜好!

▲ 重新砌一個,對比之前哪個更好?

木,向來是我砌馬賽克的首選底托材料,它有自然的氣息,也很容易操作,想不到也有許多變數:

1.不適合戶外使用

2.有裂開的危險

3.底釉只能減緩裂縫與腐蝕

如果真的需要在戶外展示馬賽克,如外牆、公園雕像等,可以考慮以下材料:

1.一種建築用的 Cement foam boards

2.陶瓷板

3.水泥板

4.混凝土板

5.石材

6.聚苯乙烯等

回頭看來,的確是浪費了時間與心機,但又有甚麼要緊,大不了再來一次!

這些經驗之談,分享給愛砌馬賽克的朋友,希望大家比我走的灣路少。

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

