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【千手公關@iM網欄】 師友計劃的籌備 為中學生找人生導師

名人薈萃 20:00 2022/10/17

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猶記得11年前在天星小輪上為一個師友計劃舉行的破冰活動。船上坐着的是社工丶一班參加計劃的中學生、他們的家長和負責老師，當然不少得一班熱心的義工。甫坐下不久，社工兼司儀宣布活動開始，把預先已配對好的義工導師和中學生分組，然後帶領大家玩了一些不同的遊戲，幫助兩者互相展開對話和互相認識，打破陌生感。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

參加的同學就讀初中，不少更是天真無邪，他們到底知不知道師友計劃是甚麼一回事真是不得而知。 我與獲配對的中學生展開對話不久，他的母親帶着期望的眼神前來跟我說：「老師，這次真是多謝你了，我們讀書不多又要出外搵食，工時長，根本沒有能力照顧孩子的功課和學習需要，這次真的多謝你們，麻煩你們為我的孩子多多補習！」 

要籌備一個師友計劃需要全面的審視和多方的考慮，之前的準備功夫不可缺！

如何招募學生？怎樣篩選？要面試嗎？人生導師的招募呢？可能更需要嚴謹的篩選和品格檢查！

如何為義工導師和小朋友作適當配對？配對是男對男女對女？女導師可以配對男小孩？為何男導師不可配對女小孩？必須要一對一嗎？可否一個導師對兩個小孩子？又可否三個導師對兩個小孩子？有多一位導師參與一個配對小組的確可以發揮互相支援，甚至監察作用，對一些新手義工更未必是壞事。當然在行政和項目管理上需要多一些功夫。

義工導師需要接受一些培訓嗎？配對完成之後就讓他們自己去發揮嗎？需要社工們作緊密觀察確保每一組皆得到適當的支援？人生導師在與小朋友溝通的過程之中遇上棘手問題，譬如是小朋友操行問題、家庭糾紛，甚至男女感情問題......這些人生導師適合給他們意見嗎？導師如果把這些事情告知社工，如何平衡他和孩子日後互相的信任呢？

師友計劃可以說是一面兩刃劍，配對得宜，孩子遇上人生伯樂，有人生導師作學習榜樣，有對的人在他們人生關鍵時刻帶領他們，感染他們；但若計劃管理不周，遇上負能量導師或導師向孩子說了一些不應該說的說話，也可以對孩子影響深遠！

每一個年輕人都有不同的學習潛能，他們在學術成績上不一定十分出色，但如果有人有心去發掘他們的學習需要和潛質，給他們機會讓他們開眼界，其實他們的可能性非常大。

事實上，擔任過師友計劃的義工導師丶人生導師們一定知道，參與這計劃得益的不只是孩子們，導師在與孩子溝通的過程中，從孩子身上也獲益良多。

作者_也許（馮加宜）簡介：

資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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