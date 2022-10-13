▲ 【跨境理財通】渣打香港「南向通」見證開戶數目為深圳外資行首位 探索跨境理財通的優化措施

渣打銀行（香港）表示，自跨境理財通開展以來，客戶就「南向通」和「北向通」均十分踴躍查詢有關資料，參與人數、劃匯金額均在穩步增長，在「南向通」方面，渣打中國為渣打香港提供的「南向通」見證開戶數目位於深圳各家外資銀行之首，佔深圳外資行「南向通」開戶總數超過三成。

「北向通」投資者更青睞固定收益類產品

在產品佈局方面，渣打整合本地及全球財富管理資源，為大灣區居民帶來南北雙向逾百隻產品，其中不乏多款渣打基金精選（Fund Select）產品及渣打獨家代銷產品。從客戶偏好差異來看，渣打服務的「北向通」投資者更青睞固定收益類為代表的理財產品，「南向通」投資者則較多選擇存款和基金。渣打會積極與監管部門保持聯繫，共同探索跨境理財通的優化措施，期待未來適時推出更廣範圍的產品。

大灣區業務是渣打集團的戰略重點

在跨境服務方面，對於不便親自前往兩地處理銀行賬戶的客戶，如有需要遠程重啟銀行賬戶或更新證件資料，渣打可提供跨境見證服務並協助客戶遞交所需文件。



渣打大灣區行政總裁林遠棟表示，跨境理財通順利推出一周年，是大灣區金融領域在整合三地政策、系統、產品和服務優勢方面的一次成功嘗試，大灣區業務是渣打集團的戰略重點，相信隨區內逐漸恢復正常通關，大灣區金融的互聯互通將進一步提升，跨境理財通南北向的業務量也會有更大規模的增長。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行業務主管王麗珠指，渣打香港於銅鑼灣利園開設首間渣打大灣區理財中心，並設有跨境理財通團隊和大灣區客戶經理，而理財中心開幕以來，成功帶動高端客戶增長，跨境理財通戶口資產規模 （AUM）上升超過3倍。

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編輯：陳韻妍