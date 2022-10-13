【外遊資訊】用非觸式e-道外遊　臉部識別無接觸過關

▲ 政府資訊科技總監辦公室今日在國際資訊科技博覽會上展示不同部門方案。（彭振濠攝）

各地旅遊限制陸續放寬，再重返香港國際機場已有不少改變，包括更多科技應用，入境事務處推出的非觸式e-道手機App，透過二維碼及人臉識別就能過關。

香港入境事務處今日在會展國際資訊科技博覽會上展示非觸式e-道服務，合資格香港居民可以容貌識別技術辦理自助出入境檢查，亦可減少接觸共用設施。記者測試所見，市民只要先下載非觸式e-道手機App進行登記，登記者時系統會要求與另一政府手機App智方便連線，要求取得市民授權。

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與智方便取得授權後就會完成登記，而非觸式e-道手機App會產生加密二維碼，市民利用該二維碼在出入境閘道上掃瞄及讓鏡頭作人臉識別就能通過，負責人表示比以往利用指紋的過關系統快1秒。

▲ 非觸式e-道手機App會產生加密二維碼，市民利用該二維碼在出入境閘道上掃瞄及讓鏡頭作人臉識別就能通過。（彭振濠攝）

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政府資訊科技總監辦公室今日在展會上亦有展示不同部門方案，以「智慧‧香港」為主題，展示出行、生活、環境、政府、機場、鄉村6個範疇的智慧方案，並展示如何善用創新科技應對2019年冠狀病毒病，參加的包括23個政府部門及公營機構，共有超過40個科技方案。

記者：彭振濠

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